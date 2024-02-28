Россия бьет рекорды по экспорту нефти: кто торгует с агрессором

Общий экспорт российской нефти вырос почти до самого высокого уровня за четыре месяца.

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Россия продолжает наращивать экспорт своей нефти морем. Так, в феврале 2024 года стране-агрессору удалось достичь максимальных с ноября 2023 года показателей. Об этом 28 февраля сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, временное прекращение поставок российской сырой нефти Sokol с острова Сахалин на Тихоокеанском побережье компенсировано стремительным ростом поставок нефти ESPO из порта Козьмино в Приморском крае. Объем экспорта повысился почти до самого высокого уровня за четыре месяца.

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Так, еженедельные поставки выросли около 365 тысячи баррелей ежедневно, достигнув уровня 3,5 миллиона. Это почти на 215 тысяч баррелей в день выше целевого показателя по состоянию на 5 ноября 2023 года.

Так россиянам удалось компенсировать трудности с поставками нефти Sokol. Проблемы возникли из-за американских санкций, которых опасались нефтепереработчики в Индии. Но около 14 грузов общим объемом 10 миллионов баррелей с нефтью этого сорта все еще находятся на судах.

"С декабря Москва изо всех сил пытается доставить нефть Sokol в Индию, поскольку это основной рынок сбыта для российских нефтепродуктов. При этом нефтеперерабатывающие заводы Индии опасаются санкций США и жалуются, что поставки слишком дорогие", — сказано в публикации.

Также журналисты отмечают, что ранее в Индию были доставлены три груза нефти сорта Sokol, а еще несколько грузов были перенаправлены в Китай.

"Все семь специализированных судов, которые вывозят нефть с экспортного терминала, были загружены на прошлой неделе, и ни один из них не смог принять новые партии", — сказано в статье.

По данным агентства, Индия снова импортирует российскую нефть после двухмесячного перерыва. Сообщается, что закупкой занималась компания Hindustan Petroleum Corp (HPCL.NS).

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Напомним,13 февраля сообщалось, что Россия не может использовать часть флота для перевозки нефти из-за санкций. Тем временем, по данным Bloomberg, в течение 11 месяцев 2023 года, в России пробурили нефтедобывающих скважин на общую глубину в 28,1 тысячи километров.