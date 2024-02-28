Росія б'є рекорди з експорту нафти: хто торгує з агресором

Загальний експорт російської нафти зріс майже до найвищого рівня за чотири місяці.

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Росія продовжує нарощувати експорт своєї нафти морем. Так, у лютому 2024 року країні-агресору вдалося досягти максимальних з листопада 2023 року показників. Про це 28 лютого повідомляє агентство Bloomberg.

Як зазначається, тимчасове припинення поставок російської сирої нафти Sokol з острова Сахалін на Тихоокеанському узбережжі компенсовано стрімким зростанням поставок нафти ESPO з порту Козьміно в Приморському краї. Обсяг експорту підвищився майже до найвищого рівня за чотири місяці.

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Так, щотижневі поставки зросли приблизно на 365 тисяч барелів щодня, досягнувши рівня 3,5 мільйона. Це майже на 215 тисяч барелів на день вище цільового показника станом на 5 листопада 2023 року.

Так росіянам вдалося компенсувати труднощі з поставками нафти Sokol. Проблеми виникли через американські санкції, яких побоювалися нафтопереробники в Індії. Але близько 14 вантажів загальним обсягом 10 мільйонів барелів із нафтою цього сорту все ще перебувають на суднах.

"З грудня Москва щосили намагається доставити нафту Sokol в Індію, оскільки це основний ринок збуту для російських нафтопродуктів. Водночас нафтопереробні заводи Індії побоюються санкцій США і скаржаться, що поставки занадто дорогі", — ідеться в публікації.

Також журналісти зазначають, що раніше в Індію доставили три вантажі нафти сорту Sokol, а ще кілька вантажів було перенаправлено в Китай.

"Усі сім спеціалізованих суден, які вивозять нафту з експортного терміналу, були завантажені минулого тижня, і жоден із них не зміг прийняти нові партії", — ідеться у статті.

За даними агентства, Індія знову імпортує російську нафту після двомісячної перерви. Повідомляється, що закупівлею займалася компанія Hindustan Petroleum Corp (HPCL.NS).

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Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що Росія не може використовувати частину флоту для перевезення нафти через санкції. Тим часом, за даними Bloomberg, протягом 11 місяців 2023 року, в Росії пробурили нафтовидобувних свер дловин на загальну глибину в 28,1 тисячі кілометрів.