Росія продовжує продавати нафту і поповнювати бюджет для війни: як із цим допомагають США

За інформацією журналістів, США були найбільшим покупцем нафтопродуктів з Індії, вироблених з російської нафти, на суму 1,3 мільярда доларів у період з початку грудня 2022 року.

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Після того, як 24 лютого 2022 року ЗС РФ розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, країни Заходу запровадили безпрецедентну кількість санкцій проти Росії. Обмеження торкнулися і російської нафти, коли міжнародне співтовариство постановило, що відмовиться купувати російську нафту, і встановило верхню межу ціни. Але на третій рік війни головним покупцем "чорного золота" з РФ замість Європи стала Індія. Про це пише CNN 19 лютого.

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Зазначається, що агресор заробляє на продажах нафти завдяки й США. Так, частина сирої нафти переробляється на нафтопродукти на нафтопереробних заводах на західному узбережжі Індії, а потім експортується до США та інших країн, які погодилися із санкціями проти нафти з РФ. Згідно з аналізом Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), торік Сполучені Штати стали найбільшим покупцем нафтопродуктів з Індії, які було виготовлено з російської сировини.

За даними Центру, з початку грудня 2022 року і до кінця 2023-го, американські компанії купили нафтопродуктів на суму 1,3 мільярда доларів. Усе тому, що продукти, перероблені за межами Росії, не підпадають під санкції. Завдяки цій лазівці Москва збільшила доходи до федерального бюджету до рекордних 320 мільярдів доларів за підсумками 2023 року.

Яким маршрутом РФ постачає свою нафту в Індію

Тим часом американська влада вже хоче закрити наявну лазівку завдяки санкціям проти суден російського "тіньового флоту", які доставляють російську нафту в Індію.

"Тіньовий флот дав змогу Росії створити паралельну структуру судноплавства, здатну витримати мінливу тактику і спрямованість західних санкцій, із сотнями танкерів непрозорої власності, що використовують складні маршрути", — ідеться в публікації.

У Росії "бум" на видобуток нафти

Попри санкції та важкий економічний стан РФ, у країні протягом 11 місяців 2023 року, за інформацією агентства Bloomberg, пробурили нафтовидобувних свердловин на загальну глибину 28 100 кілометрів. Зазначається, що зростання активності збіглося з відновленням як обсягу, так і вартості російського експорту нафти, що виразно демонструє, як промисловість викопного палива в країні стала ключовим джерелом коштів, які потім використовують ЗС РФ для війни проти України.

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Нагадаємо, що ЗМІ 13 лютого повідомляли, що РФ заблокувала частину флоту для перевезення нафти. У Кремлі не знають, як вирішити цю ситуацію, тим часом вартість фрахту різко зросла, тоді як російська нафта почала дешевшати. Також Фокус писав, що РФ хоче обійти санкції Заходу. Так, дочка Путіна буде розширювати вплив Кремля в Африці.