Россия продолжает продавать нефть и пополнять бюджет для войны: как с этим помогают США

По информации журналистов, США были крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, произведенных из российской нефти, на сумму 1,3 миллиарда долларов в период с начала декабря 2022 года.

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После того как 24 февраля 2022 года ВС РФ начали полномасштабное вторжение в Украину, страны Запада ввели беспрецедентное количество санкций против России. Ограничения коснулись и российской нефти, когда международное сообщество постановило, что откажется покупать российскую нефть, и установило верхний предел цены. Но на третий год войны главным покупателем "черного золота" из РФ вместо Европы стала Индия. Об этом пишет CNN 19 февраля.

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Отмечается, что агрессор зарабатывает на продажах нефти благодаря и США. Так, часть сырой нефти перерабатывается в нефтепродукты на нефтеперерабатывающих заводах на западном побережье Индии, а затем экспортируется в США и другие страны, которые согласились с санкциями против нефти из РФ. Согласно анализу Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в прошлом году Соединенные Штаты стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, которые были изготовлены из российского сырья.

По данным Центра, с начала декабря 2022 года и до конца 2023-го, американские компании купили нефтепродуктов на сумму 1,3 миллиарда долларов. Все потому, что продукты, переработанные за пределами России, не подпадают под санкции. Благодаря этой лазейки Москва увеличила доходы в федеральный бюджет до рекордных 320 миллиардов долларов по итогам 2023 года.

По какому маршруту РФ поставляют свою нефть в Индию

Тем временем американские власти уже хотят закрыть существующую лазейку благодаря санкциям против судов российского "теневого флота", которые доставляют российскую нефть в Индию.

"Теневой флот позволил России создать параллельную структуру судоходства, способную выдержать меняющуюся тактику и направленность западных санкций, с сотнями танкеров непрозрачной собственности, использующими сложные маршруты", — сказано в публикации.

В России "бум" на добычу нефти

Несмотря на санкции и тяжелое экономическое состояние РФ, в стране в течение 11 месяцев 2023 года, по информации агентство Bloomberg, пробурили нефтедобывающих скважин на общую глубину 28 100 километров. Отмечается, что рост активности совпал с восстановлением как объема, так и стоимости российского экспорта нефти, что отчетливо демонстрирует, как промышленность ископаемого топлива в стране стала ключевым источником средств, которые потом используют ВС РФ для войны против Украины.

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Напомним, что СМИ 13 февраля сообщали, что РФ заблокировали часть флота для перевозки нефти. В Креме не знают, как разрешить эту ситуацию, тем временем стоимость фрахта резко возросла, тогда как российская нефть начала дешеветь. Также Фокус писал, что что РФ хочет обойти санкции Запада. Так, дочь Путина будет расширять влияние Кремля в Африке.