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Экономика

Устройчива к санкциям Запада: в РФ произошел бум добычи нефти, – Bloomberg

нефть
Фото: Bloomberg | В РФ произошел бум бурения нефти

По данным журналистов, почти за полный 2023 год Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28 100 км.

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Во второй половине 2023 года Россия продолжила наращивание объемов добычи нефти, приближаясь к установлению нового рекорда. Этот факт становится еще одним подтверждением устойчивости страны к санкциям со стороны Запада. Об этом пишет Bloomberg.

Рост активности совпал с восстановлением как объема, так и стоимости российского экспорта нефти, что отчетливо демонстрирует, как промышленность ископаемого топлива в стране стала ключевым источником средств в контексте ведения войны против Украины.

"Россия значительно более независима в своих нефтепромышленных услугах, чем принято считать", – отметил аналитик по нефти и газу в московской компании BCS Global Markets Рональд Смит.

Как сообщили в источнике, в течение 11 месяцев 2023 года в России было пробурено нефтедобывающих скважин на общую глубину 28 100 километров.

"Высокие темпы бурения – на фоне достаточно статической добычи – также являются признаком некоторых долгосрочных проблем, которые могут возникнуть в нефтяном секторе России в результате международной изоляции Москвы. Промышленность прилагает больше усилий, чтобы сохранить добычу из своих старейших скважин, тогда как новые проекты, которые будут поддерживать добычу в ближайшие десятилетия, должны адаптироваться к изменившимся в стране обстоятельствам", – говорится в материале Bloomberg.

Согласно данным аналитиков разведывательной компании Kpler и московского консультанта Yakov & Partners, общий объем эксплуатационного бурения в России в 2023 году ожидается достигнет отметки в 30 тысяч километров.

Рост объемов бурения продолжается, несмотря на давление со стороны западных стран на энергетическую отрасль России, которая является ключевым источником финансирования действий Кремля в Украине. Сектор подвергся санкциям, включая запрет на импорт, ограничение цен и запрет на экспорт технологий, как отмечает издание.

"Лишь около 15% внутреннего рынка бурения в стране зависит от технологий так называемых недружественных стран", – отметила вице-президент по разведке и добыче исследовательской фирмы Rystad Energy A/S Дария Мельник.

Напомним, с 5 декабря 2022 года действует эмбарго на импорт морской нефти из России, которое ввел Европейский Союз (ЕС). Также страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти. Отметим, что половина отгруженной из России нефти и нефтепродуктов в 2023 году отправлялась в Китай, а доля экспорта в Индию выросла до 40% за два года.