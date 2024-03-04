100 гривен или 50 долларов? Какие банкноты любят подделывать мошенники

По информации Национального банка, в Европе деньги подделывают в восемь раз чаще, чем в Украине.

В кошельках украинцев иногда могут появляться фальшивые деньги. Их можно получить где угодно: на рынках, в мелких магазинах, на массовых мероприятиях, во время продажи или покупки товаров в интернете. Тем временем в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ) говорят, что уровень подделки гривневых банкнот в 2023 году был низким.

Какие банкноты в Украине подделывали чаще всего

Так, по данным центробанка, на один миллион настоящих банкнот гривны в прошлом году можно было найти 2,1 поддельных банкнот. При этом в странах Европы этот показатель в восемь раз выше – 16 фальшивых банкнот на миллион настоящих.

Мошенники активно подделывали банкноты старого образца. Большинство (93%) изъятых из оборота подделок приходилось на банкноты трех номиналов: —

200 гривен — 61% от общего количества изъятых подделок и 41% от их общей суммы;

500 грн — 24% и 41% соответственно;

100 гривен — 8% и 3% соответственно.

"Другие изъятые из обращения поддельные банкноты гривны были на уровне всего 7%", — отметили в пресс-службе Нацбанка.

Не очень часто встречались в Украине и фальшивые банкноты в иностранной валюте. В 2023 году, по данным НБУ, из обращения вывели менее 700 поддельных банкнот — это на 100 банкнот меньше, нежели в 2022 году.

Чаще всего изымали американские доллары — 97% от общего количества изъятых поддельных банкнот иностранной валюты. На банкноты евро приходилось только 3%.

Чаще всего фальшивомонетчики подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

50 и 100 долларов — 92% и 7% от общего количества изъятых поддельных долларов США;

50 и 200 евро — 39% и 30% от общего количества изъятых поддельных евро.

Что делать в случае сомнений относительно подлинности денег

Если граждане сомневаются в подлинности как гривны, так и иностранной валюты, они могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты для исследований в Нацбанке.

"По результатам таких исследований, осуществляемых бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных подлинными и платежными. Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, возвращаются владельцу", — рассказали в Национальном банке Украины.

Важно помнить, что поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Информацию об их изъятии Нацбанк сообщает Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Поддельные деньги получают их уполномоченные работники и проводят расследования.

Напомним, 1 марта стало известно, что Нацбанк в 2024 году будет придерживаться стратегии отмены валютных ограничений. Как объяснил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, центробанк будет работать над стимулированием приток капитала в Украину.