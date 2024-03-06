"Мы готовы это остановить": в Минэнерго сделали заявление по транзиту газа РФ через Украину

Европейский Союз и Украина ранее уже заявляли, что не будут пересматривать существующий договор, но некоторые участники рынка оптимистично смотрят на возможность частных соглашений по поставкам топлива в евросообщество.

Возможность пролонгации транзита российского газа по территории Украины отсутствует после окончания действующего контракта. Об этом заявил Герман Галущенко, министр энергетики, сообщает Bloomberg.

Он отметил, что вопрос не решили, ведь "на столе нет никаких возможных решений". Продолжение транзита, по его словам, не является критически важным для энергетической безопасности.

Чиновник исключил любые коммерческие соглашения, которые бы позволили природному газу из РФ продолжать поступать через территорию страны в конце года после окончания текущего транзитного соглашения. Европейский Союз и Украина ранее уже заявляли, что не будут пересматривать существующий договор, но некоторые участники рынка оптимистично смотрят на возможность частных соглашений по поставкам топлива в евросообщество.

"Мы готовы это остановить", — сказал Галущенко.

Министр рассказал, если кто-то сказал, что это критический вопрос для выживания зимой, что это вопрос безопасности поставок, то это одна ситуация. По его словам, он не видит, что есть проблема.

После вторжения России на территорию Украины прекратила большую часть своих трубопроводных поставок в Европу, но некоторые потоки продолжаются через страну с меньшими объемами, чем предусмотрено контрактом. Эти поставки покрывают большинство спроса в таких странах, как Австрия, Словакия и Венгрия.

Российский газ все еще поступает в ЕС через Турцию. Именно эта страна является вторым по величине поставщиком сжиженного газа в Западную Европу после США. Официальные лица ЕС четко заявили, что блок должен уменьшить показатели своей зависимости от РФ по газу, хотя они не ввели соответствующих санкций.

Австрии, одному из старейших клиентов Газпрома в Западной Европе, крупные российские поставки в прошлом году позволили увеличить потребление. OMV AG, государственный энергетический гигант страны, имеет до 2040 года долгосрочный российский контракт на поставку, который обязывает его покупать газ, достигающий границы Австрии. В декабре это означало, что "Газпром" покрывал 98% потребностей страны.

Напомним, 15 февраля в ЕС решили окончательно избавиться от газа из РФ. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, страны Евросоюза, которые пользовались российским газом, поступающим транзитом, смогут найти альтернативные источники поставок.