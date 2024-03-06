Под Сеймом в Варшаве начались стычки фермеров с полицией, есть раненые, — СМИ (видео)

Правоохранители применили слезоточивый газ, а заграждения возле здания парламента были повреждены. В полиции сообщают о задержании нескольких десятков протестующих.

Польские фермеры, начавшие в среду, 6 марта, масштабную акцию протеста в центре столицы, пошли на столкновения с полицией у Сейма в Варшаве. Как пишет телеканал Polsat News, первый инцидент произошел перед зданием канцелярии премьер-министра Дональда Туска.

Примечательно, что мэрия Варшавы дала согласие на проведение нескольких стационарных собраний, в частности перед парламентом и канцелярией премьер-министра.

По информации телеканала, протестующие фермеры вторглись в помещение Сейма. На месте происшествия есть раненные полицейские. Ранее группа протестующих начала разбирать булыжники и бросать их в полицию. На месте был распылен слезоточивый газ, а заграждения, охраняющие здание парламента, были повреждены.

"Во время событий, произошедших на улице Вейской, несколько полицейских получили ранения. На данный момент задержаны несколько десятков человек", — сообщило около 15:00 6 марта Главное управление полиции Варшавы.

Полицейские подчеркнули, что протестующих ранее просили вести себя в соответствии с законом.

"Поведение, которое угрожает безопасности наших офицеров, в том числе метание в них булыжников из брусчатки, нельзя недооценивать и требует твердого и решительного ответа", — заявили в полиции.

Правоохранители акцентировали внимание на том, что правоохранительные органы не являются стороной протестов.

"Наша деятельность полностью прозрачна, происходит в присутствии СМИ и подлежит социальной оценке. Мы со своей стороны также ведем документирование хода, и эти материалы будут использоваться, в том числе для дальнейших процессуальных действий", — сказали они.

Как развивались события

Фермеры наводнили Варшаву, блокируя улицы и подъездные пути. Желающие въехать на тракторах в центр столицы со стороны Новы-Двур-Мазовецкого были остановлены полицией. По сообщениям журналистов Polsat News, фермеры несли антиукраинские плакаты.

По данным телеканала, первый инцидент произошел перед зданием канцелярии премьер-министра Дональда Туска. Участники пикетирования сожгли там гроб с надписью: "Фермер. Жил 20 лет. Его убил "Зеленый курс". После того, как гроб сгорел, протестующие начали бросать обугленные доски в полицейских. Правоохранители оттеснили участников акции, но задержания не проводили.

Перед зданием канцелярии дорожное движение было перекрыто трактором, который вез на прицепе сделанный из тюков сена макет танка с надписью "АгроАбрамс". В ряде других районов центра фермеры жгут покрышки и файеры. Слышны взрывы петард. Несмотря на запрет въезжать в город на сельскохозяйственных машинах, его нарушили уже несколько тракторы. Сотрудники Главного управления полиции Варшавы напомнили, что тракторам и тихоходным транспортным средствам запрещен въезд в город.

Другая акция протеста началась в 11:00 по местному времени (13:00 по киевскому) у здания Сейма. Организаторы считают, что всего в Варшаве будут протестовать от 100 до 150 тысяч человек.

Требования протестующих

Как и ранее, участники протестов требуют ввести эмбарго на ввоз в Польшу продовольствия и другой сельхозпродукции из Украины, а также отозвать подпись Польши под программой Евросоюза "Зеленый курс", которая предусматривает достижение углеродной нейтральности к 2050 году.

"Мы здесь, чтобы рассказать премьер-министру о том, что у нас наболело, о чем он должен знать. Это "зеленый курс", все с ним связанное, а также защита польских границ от наплыва неконтролируемых продуктов из Украины, России и Республики Беларусь. "Зеленый курс" — это конец для нас всех. Если правительство не защитит нас, мы пропадем. Польша исчезнет. Мы все едины. В единстве — сила, мы не позволим разделить фермеров", — сказал один из лидеров протеста во время своего выступления.

Кроме фермеров, в акциях принимают участие горняки, грузоперевозчики, охотники, лесники и пчеловоды.

В то же время сами крестьяне стали перекрывать дороги. Автомагистраль А2 между Варшавой и Познанью полностью заблокирована. Она перегорожена тюками сена, хотя пока их поджигать не собираются. Аналогичная ситуация складывается и на других трассах национального значения.

"Мы не хотим усложнять жизнь людям, но хотим привлечь внимание к нашим проблемам. Мы здесь, чтобы бороться за польское сельское хозяйство, наши фермы, нашу родину", — подчеркивают протестующие.

К протестам фермеров также приобщились шахтеры.

"Они хотят убить нашу экономику с помощью "зеленого курса". Сегодня они хотят отобрать ее у нас только потому, что европейские левые решили защитить планету", — отмечают представители профсоюза шахтеров, недовольные экологическими инициативами Брюсселя.

Фокус писал, что 27 февраля фермеры уже провели в столице масштабную акцию протеста под названием "звездный марш", в которой участвовали, по официальным данным, более 10 тыс. человек, однако участники не были удовлетворены отсутствием конкретных результатов.

Тем временем 5 марта стало известно, что поляки планируют блокировать украино-польской границу до 30 апреля. Фермеры продолжают добиваться отмены "зеленого соглашения" и ввода эмбарго на агропродукцию из Украины.