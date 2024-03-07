От РФ отвернулись два союзника, которые помогали перевозить нефть в обход санкций, — Reuters

По словам журналистов, начиная с октября 2023 года Министерство финансов США ввело санкции в отношении примерно 41 нефтяного танкера за нарушение ценового потолка на российскую нефть.

Десятки нефтяных танкеров, которые использует Россия для перевозки своей нефти, перестали ходить под флагами Либерии и Маршалловых островов в последние недели. Это произошло после того, как США ужесточили санкции. Об этом пишет издание Reuters.

По словам журналистов, этот сдвиг отражает тесные отношения между США и компаниями, "управляющими флагами" Либерии и Маршалловых Островов, штаб-квартиры которых расположены не в их родных странах, а в штате Вирджиния.

Издание пишет, что специалисты по энергетике считают, что интенсивное использование этих флагов россиянами в прошлом. Это делает российские суда потенциально уязвимыми. Они будут нести ответственность за нарушение санкций даже после того, как перейдут на новый флаг.

В материале говорится, что коммерческие суда должны быть зарегистрированы или иметь флаг определенной страны, чтобы гарантировать их соответствие международно признанным правилам безопасности и охраны окружающей среды.

Журналисты отметили, что начиная с октября 2023 года Министерство финансов США ввело санкции в отношении примерно 41 нефтяного танкера за нарушение ценового потолка на российскую нефть. 24 из этих судов ходили под либерийским флагом, а один — под флагом Маршалловых Островов. Почти все остальные танкеры ходили под флагом Габона.

Ранее СМИ сообщали, что терминал в Турции отказался принимать нефть из РФ. По данным журналистов, угрозы от США наложить санкции на финансовые компании, ведущие бизнес с РФ, привели к охлаждению турецко-российской торговли.

Также 13 февраля стало известно, что РФ заблокировали часть флота для перевозки нефти. Беспомощность Кремля разрешить ситуацию спровоцировала резкий рост стоимости фрахта, в то время как российская нефть начала дешеветь.