В НБУ готовятся к запуску Е-гривны: откажутся ли в Украине от бумажных денег

Как объяснили в Национальном банке, перед запуском цифровых денег специалисты изучат, как внедрение цифровых денег повлияет на финансовую систему Украины.

Национальный банк Украины (НБУ) в 2024 году проведет открытое тестирование цифровой валюты – Е-гривны, к которому сможет приобщиться каждый желающий. Тестирование планируют запустить во второй половине года. Как рассказал директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин, все платежные операции с Е-гривной во время тестирования будут происходить на единой технологической платформе, оператором которой будет центробанк.

Тестирование Е-гривны: что известно

"В ходе тестирования мы планируем исследовать эффективность выбранной технологической платформы и удобство использования Е-гривны для осуществления платежных операций, ее преимущества на практике, что поможет принять решение о целесообразности широкомасштабного ее выпуска в Украине", — рассказал Поддерегин.

Отменят ли в Украине бумажную гривну

При этом в Нацбанке подчеркивают, что сейчас не идет речь о том, что цифровые деньги в Украине начнут масштабно выпускать. В НБУ обещают внимательно изучить результат тестирования, а к вопросу запуска Е-гривны специалисты подойдут взвешенно, с учетом того, как введение цифровых денег повлияет на финансовую систему Украины.

В то же время директор Департамента платежных систем и инновационного развития Нацбанка отметил, Е-гривна точно не заменит наличную или безналичную форму денег, а просто будет их дополнять.

Поэтому даже если Е-гривну введут, у населения будет возможность выбирать, какую форму гривны (наличную или безналичную, в том числе Е-гривну) использовать для расчетов.

Е-гривна — что это такое?

Проект концепции Е-гривны представил Национальный банк в 2022 году. Е-гривна — это цифровые деньги НБУ, электронная форма денежной единицы Украины. По мнению госрегулятора, эффективность такой валюты может быть на уровне обычных денег, поэтому Е-гривна будет дополнять существование наличной и безналичной формы гривны. А использовать цифровую гривну смогут:

юридические лица;

государственные органы;

банки и небанковские финансовые учреждения;

обычные украинцы.

По словам эксперта экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, запуск Е-гривны может оказаться положительным проектом, ведь безналичные платежи ускорятся, а украинцы буду экономить больше денег.