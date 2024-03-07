Более 190 тысяч гривен в месяц: в ПФУ назвали пять самых высоких пенсий в Хмельницкой области

В Хмельницком средний размер пенсий составляет 14 823,13 гривны. Самые высокие выплаты получают жители Шепетовского района и Нетешинской городской общины, рассказали в Пенсионном фонде.

В Хмельницкой области проживает 359 303 пенсионера, минимальная пенсия которых составляет 2 093 гривны, однако судьи в отставке с полным стажем работы имеют самые высокие выплаты. Об этом сообщили в "Суспільному" со ссылкой на ответ Пенсионного фонда на информационный запрос.

Самые обеспеченные пенсионеры Хмельницкой области

Судьи в отставке, имеющие полный стаж работы, получают самые высокие пенсионные выплаты, а именно:

194 748, 05 грн в месяц;

183 192, 67 грн в месяц;

180 247, 62 грн в месяц;

166 825, 23 грн в месяц;

162 864, 26 грн в месяц.

Также в Хмельницком 3712 пенсионеров получают выплаты в размере более 10 тысяч гривен, в частности средний размер пенсионных выплат составляет 14 823,13 гривны. В ПФУ отметили, что размер пенсий зависит от страхового стажа и заработной платы.

Самые высокие пенсионные выплаты получают жители Шепетовского района и Нетешинской городской общины. Средний размер составляет 4 222,23 гривны и 6 905,50 гривны.

Зато 12 568 человек получают минимальные выплаты в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, — 2 093 гривны. Также 2 730 человек получают выплаты ниже прожиточного минимума — 1 252,34 гривны.

"Предоставленная информация касается только лиц, получающих пенсионные выплаты в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Предоставить информацию о лицах, получающих пенсионные выплаты по Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" пока невозможно, в связи с отсутствием технической возможности", — добавили в ПФУ.

Напомним, 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в 2024 году граждане будут получать вовремя пенсионные выплаты и зарплату. Он подчеркнул, что Украина в полной мере выполняет социальные обязательства.

Ранее сообщили, что в 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 31 год страхового стажа. В случае отсутствия нужного количества стажа нужно будет ждать до 63-65 лет.