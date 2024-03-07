Газ в Украине подешевел в два раза: какие расценки на топливо

Средняя стоимость "голубого топлива" в Украине снижается уже четвертый месяц подряд.

Фактическая стоимость реализации газа в Украине в феврале 2024 года составила 12 180,30 гривен за одну тысячу кубометров без НДС, что на 4,4% меньше, чем в январе. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Министерством экономики Украины.

Как свидетельствуют данные ведомства, газ дешевеет четвертый месяц кряду, а в целом цена опустилась почти вдвое, по сравнению с 2023 годом. Так, в феврале 2023 года тысяча кубометров газа стоила 20 727, 73 гривны. Примечательно, что в прошлом году цена газа в Украине стабильно повышалась только с июня по октябрь:

январь 2023 — 23 723,43 грн/тыс. кубометров;

февраль 2023 — 20 727,73 грн/тыс. кубометров;

март 2023 — 18 681 грн/тыс. кубометров;

апрель 2023 — 14 382,34 грн/тыс. кубометров;

май 2023 — 11 164 грн/тыс. кубометров;

июнь 2023 — 10 743 грн/тыс. кубометров;

июль 2023 — 10 833 грн/тыс. кубометров;

август 2023 — 12 500 грн/тыс. кубометров;

сентябрь 2023 — 14 850 грн/тыс. кубометров;

октябрь 2023 — 15 196 грн/тыс. кубометров;

ноябрь 2023 — 14 381 грн/тыс. кубометров;

декабрь 2023 — 13 596 грн/тыс. кубометров;

январь 2024 — 12 758 грн/тыс. кубометров.

Отметим, что средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр.

Что происходит с ценами на газ в Европе

В Национальном банке Украины прогнозируют, что цены на природный газ на европейском рынке после сезонного роста в отопительный период постепенно будут снижаться. Этому будет способствовать увеличение производства СПГ в США и странах Африки, дальнейшая ориентация поставок дешевого российского газа в Китай и Индию, что будет уменьшать спрос на него со стороны этих стран на других рынках, а также более сбалансированное накопление запасов в связи с поставками СПГ (сжиженного природного газа).

Так, по прогнозу центробанка, в течение 2024 газ может подорожать, но всего на 2,9%, то есть стоимость составит 532,3 долларов за тысячу кубометров. Подорожание прекратится уже в 2025 году, когда цена газа снизится до 431,8 долларов.

Напомним, 4 марта в "Нафтогазе" заявили, что в Украине запустили скважину, с которой добывают по 400 тысяч кубометров газа в сутки. Как объяснили в компании, благодаря этому Украина становится более устойчивой и сильной