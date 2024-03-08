В Министерстве аграрной политики говорят, что программа бронирования сельхозников позволяет сохранить минимум специалистов, которые будут работать в секторе, в частности во время посевной. Какой будет урожай и удастся ли аграриям в Украине преодолеть кризис дефицита человеческих ресурсов?

Украинским аграриям не хватает не только средств на начало весенне-полевых работ, но и рабочей силы. Чего только у них достаточно, так это смелости и опыта, ведь прошлогодняя посевная в стране была не менее сложной. Поэтому в Министерстве агрополитики уверяют, что поля будут засеяны. Как сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время телемарафона, человеческий фактор — это один из ключевых вызовов, однозначно существует дефицит рабочей силы.

"По состоянию на сегодня, к счастью, это не привело к остановке деятельности. Имеющиеся программы бронирования позволяют этот минимум сохранить", — отметил Высоцкий.

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Минимум, который будет работать в секторе сельского хозяйства, достигает 500 тысяч наемных работников. Особенно не хватает предприятиям механизаторов, трактористов. Таких в ВСУ мобилизуют в первую очередь. Фокус пообщался с экспертами отрасли, которые в прямом смысле с полей рассказали, с какими силами начали посевную.

Минимум, который будет работать в секторе сельского хозяйства, достигает 500 тысяч наемных работников Фото: УНИАН

"Главный энергетик крупного предприятия — в армии, поэтому работает по телефону"

Председатель Всеукраинской Аграрной Рады, президент Ассоциации производителей молока Андрей Дикун отметил, что дефицит квалифицированных кадров в отрасли ощущается не впервые, и не только с началом посевной. Уже третий год подряд, с начала полномасштабной войны, аграрии работают на полях. Однако сейчас достаточно напряженно ждут решения по мобилизации и возможности бронирования сотрудников.

"Благодаря ранней весне и благоприятным погодным условиям люди уже вышли в поля и начали сеять уже с конца февраля, ведь выхода у нас нет. Недавно я побывал на Днепропетровщине — встречался там с аграриями, которые работают 5-8 км от линии фронта в полях. Говорят, "да, страшно. Летит, "бахкает", но жить за что-то надо, арендную плату платить надо"... Ну и с моральной стороны спокойнее — видят ВСУ защищают...", — делится Андрей Дикун.

Если у механизатора или машиниста есть какая-то военная специальность, то броне он не подлежит. Поэтому ситуация чрезвычайно напряженная

С начала полномасштабного вторжения, по его словам, наблюдались большие проблемы с кадрами, ведь высококлассных аграриев готовят именно предприятия. И таких специалистов в отрасли считают уникальными.

"Это очень уникальные люди: высокого уровня трактористы, механизаторы. Поэтому, спасибо, что Министерство аграрной политики сегодня дает возможность бронировать этих людей, но например, если у механизатора или машиниста есть какая-то военная специальность, то брони он не подлежит. Поэтому ситуация чрезвычайно напряженная", — отмечает Дикун.

Председатель Всеукраинской Аграрной Рады выделил топ специальностей, которые критически важны для агроотрасли.

"Механизатор, главный агроном, энергетик предприятия. Часто эти люди ранее овладели военной профессией, поэтому их забронировать невозможно. Но такие должности топового уровня, и их отсутствие критично для предприятий. Я знаю специалиста — главного энергетика предприятия, который находится в армии, но продолжает работать на поле. По телефону консультирует, подсказывает... Очень-очень трудно", — делится эксперт.

Процесс бронирования на сегодня в Украине длится около месяца Фото: УНИАН

Бронь от мобилизации 2024: что известно и какие ожидания аграриев

Отметим, что алгоритм бронирования на сегодня в Украине следующий:

агропроизводитель подает документы с перечнем лиц для бронирования на ОВА или на аграрное ведомство;

списки направляют в Генштаб;

после утверждения — в Министерство экономики;

Минэкономики издает приказ с перечнем забронированных лиц.

С начала полномасштабного вторжения наблюдались большие проблемы с кадрами Фото: УНИАН

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий отмечает, что процесс оформления бронирования длится около месяца. Сейчас правительство пытается ускорить процесс, в частности с помощью цифровых решений. Чтобы непосредственно через электронный кабинет предоставлять документы и получать подтверждение.

Новая версия законопроекта о мобилизации предусматривает не только введение электронного кабинета, но и предлагает ввести ежемесячный платеж, который будет гарантировать отсрочку от мобилизации для различных категорий работников, с целью пополнения госбюджета. Председатель экономического комитета Верховной Рады Украины и соавтор законопроекта Дмитрий Наталуха такую концепцию объясняет тем, что на предприятии могут самостоятельно выбирать, кого из сотрудников хотят забронировать. Активные ФОПы также будут иметь возможность экономического бронирования.

Важно, что законопроект, который сейчас готовят ко второму чтению, не отменяет существующий порядок бронирования работников критических отраслей экономики.

Дефицит квалифицированных кадров в агропромышленности, который был и до войны, сейчас ощущается особенно остро Фото: УНИАН

Опрошенные Фокусом эксперты отрасли отмечают, что земля и посевная не ждут, нужно работать, однако ситуация неопределенности очень напрягает.

Обучают женщин, девушек. Мы же не можем остановиться, ведь продолжается посевная. Это уже третий год войны и наша третья посевная, поэтому мы понимаем, что к этому надо готовиться

"Вот сейчас как раз бронь заканчивается, поэтому мы сейчас немножко напряжены, потому что понимаем: у большинства предприятий аграрного сектора бронь заканчивается, где-то нам идут на встречу — дают забронировать, а так многие руководители предприятий уже сами садятся за трактор, потому что выхода нет. У меня есть примеры, когда берут выпускников школ, которые закончили заведение, имеют право сдавать на права, садиться за руль — учат. Кто-то учит женщин, девушек. Мы же не можем остановиться, ведь продолжается посевная. Это уже третий год войны и наша третья посевная, поэтому мы понимаем, что к этому надо готовиться. Сейчас ждем решения по мобилизации, чтобы иметь понимание, кого же нам удастся забронировать, потому что ты сегодня рассчитываешь на человека и два года ты мог его бронировать, а завтра не будет брони — его заберут, и это будет очень большая проблема. Поэтому нам бы хотелось, чтобы немножко ускорились эти процессы", — рассказывает Андрей Дикун.

С ним соглашается генеральный директор УКАБ Олег Хоменко. По его словам, дефицит квалифицированных кадров в агропромышленности, который был и до полномасштабной войны, сейчас ощущается особенно остро.

Людям приходится работать в режиме нон-стоп Фото: УНИАН

"Была потребность всегда в машинистах, водителях, специалистах линейного состава. Это такие категории, которые были критичны всегда. С началом полномасштабного вторжения и мобилизацией людей, оттоком людей за границу, переселением дефицит обострился еще больше. Есть вопрос, что компании с/х производителей пользуются возможностью бронирования, что дает возможность бронировать до 50% военнообязанных, но на самом деле этого, к сожалению, очень мало, и производителям приходится искать другие пути привлечения людей, привлекать молодежь, проводить переподготовку специалистов, ротацию по технике. Людям приходится работать в режиме нон-стоп и на самом деле, если мы говорим о посевной, это как раз острый дефицит кадров, когда посевная происходит в круглосуточном режиме, поэтому приходится искать варианты и привлекать специалистов со стороны, или просто приостанавливаться", — отмечает он.

Компании производителей пользуются возможностью бронирования, что дает возможность бронировать до 50% военнообязанных, но на самом деле этого, к сожалению, очень мало, поэтому приходится искать другие пути привлечения людей

Между тем, по информации портала Work.ua, исследовавшего, на какие профессии в феврале вырос спрос, сельское хозяйство и агробизнес попал в семерку категорий с наибольшим приростом вакансий в феврале.

Агробизнес попал в семерку категорий с наибольшим приростом вакансий в феврале Фото: work.ua

За руль трактора — женщин. Как аграрии решают проблему с кадрами на местах

По словам Олега Хоменко, сейчас предприятия активно привлекают к работе во время посевной студентов и женщин. Однако и здесь возникают проблемы.

"Студенты не имеют практического опыта. А рисковать мы не можем, ведь трактор стоит полмиллиона долларов и сеялка стоит 300 тыс. долларов. Посадить за нее молодого человека, у которого нет необходимых навыков и квалификаций... это сложно. Это требует подготовки специалистов. С этого момента будут привлекаться практиканты, студенты. Компании рассматривают привлечение женщин к этим работам для того, чтобы научить их это делать", — отметил он.

Люди с оптимизмом возвращаются, ведь верят в ВСУ, в то, что найдут работников. Однако знают, что рискуют, работая вблизи от линии фронта

Хоменко тоже определил топ специальности, в которых есть сверхострая потребность:

механизаторы;

трактористы-машинисты;

агрономы;

разнорабочие, которые задействованы на полевых работах.

Возвращаются к посевной некоторые предприятия на правобережной Херсонщине Фото: УНИАН

"Мы ценим наших людей, поэтому понятно, что заработные платы тоже растут. И даже сейчас не вопрос в деньгах. Можно любые деньги заплатить, но нет этого человека и все. Возвращаются сейчас некоторые предприятия на правобережной Херсонщине, например, которая была уволена, так там руководители два года не сеяли. Они сейчас возвращаются туда — на частично разминированные поля — и говорят: "Пока едем, но даже не понимаем, как справимся". Мол, сам сяду за трактор. Может, там одного-двух механизаторов где-то найдет... Это очень большой вопрос на тех территориях, которые были деоккупированы и заминированы... Но люди с оптимизмом возвращаются, ведь верят в ВСУ, в то, что найдут работников. Но вы сами понимаете, как это работать вблизи от линии фронта. Ясно, что агротехника — это не военная цель, но все может быть. У нас нет выхода. Мы понимаем, что 70% валюты, которая сегодня приходит в Украину, — это экспорт аграрной продукции, и это наш долг сегодня работать. Нам не так трудно, как ребятам на передовой", — говорит Андрей Дикун.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что после обследования сельскохозяйственных земель аграрии возвращаются к работе во всех регионах, в частности в деоккупированных общинах. "Украина уже начала третью посевную за время полномасштабной войны. Благодаря теплой погоде такая посевная идет в 4-х областях на юге", — сказал премьер.