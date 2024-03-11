У двух категорий пенсионеров увеличится пенсия в апреле: о ком речь

В 2024 году первый рост пенсионных выплат произошел в январе из-за увеличения минимальной зарплаты. Уже в марте состоялась индексация, которая позволила повысить выплаты на 8%.

В апреле ожидается рост минимальной заработной платы, в результате чего увеличится размер пенсий некоторых украинцев. Об этом сообщило издание NV.

Автоматический перерасчет пенсий состоится для граждан, которым более 65 лет и которые имеют полный стаж работы, и для работающих пенсионеров.

Увеличение выплат для пенсионеров от 65 лет

Для пенсионеров от 65 лет размер пенсионных выплат должен быть не менее 40% от минимальной зарплаты. В частности, в январе этот показатель вырос с 2680 до 2840 гривен. Однако уже в апреле состоится следующее повышение минимальной зарплаты с 7100 до 8000 гривен. Поэтому размер пенсии увеличится до 3200 гривен.

Увеличение выплат для работающих пенсионеров

С 1 января состоится автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом их обновленного страхового стажа.

Рост выплат в январе: что известно

С 1 января в Украине вырос размер минимальной пенсии из-за повышения прожиточного минимума, который составляет 2920 гривен. Тогда как прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырос до 2361 гривны. В результате минимальная пенсия выросла на 268 гривен до 2361 гривны.

Зато размер максимальных пенсионных выплат вырос до 23 610 гривен, а выплаты за сверхурочный стаж увеличились до 23,6 гривны за каждый дополнительный год. Кроме этого, размер добровольного пенсионного взноса повысили до 1562 гривен, доплату одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе, увеличили до 944 гривен.

Рост пенсий в марте

С 1 марта состоялась индексация пенсионных выплат, которая составила на уровне 8%. Вследствие этого в среднем выплаты выросли на 322 гривны, размер средней пенсии увеличился с 5395 до 5717 гривен. При этом максимальный размер повышения составил 1500 гривен, а минимальный — 100 гривен.

Напомним, министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что в марте не повысили выплаты гражданам, которые вышли на пенсию меньше, чем три года назад, и тех, чья расчетная пенсия ниже минимальной.

Ранее заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала, что в Украине хотят изменить опыт начисления пенсионных выплат. В частности, главным условием высоких пенсий являются высокие страховые взносы.