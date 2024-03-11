Повышения больше не будет: в Украине "заморозили" некоторые пенсионные выплаты

С 1 марта 2024 года вступили в силу изменения, согласно которым пенсионные выплаты некоторых граждан не будут привязаны к прожиточному минимуму.

В Украине решили ограничить пенсионные выплаты некоторым гражданам в 2024 году. При этом им пересчитали пенсию в рамках масштабной индексации, которая началась 1 марта. Об этом пишет издание "На пенсии".

Кому из украинцев заморозили пенсионные выплаты

Как сказано в публикации, Кабмин Украины своим постановлением №185 утвердил порядок осуществления индексации пенсий. Также были внесены правки в предыдущие решения правительства.

В частности, было изменено постановление №656 от 2010 года. Так, в первом пункте документа был установлен объем минимальных пенсионных выплат для ветеранов войны. Ранее выплаты считали в процентах от уровня прожиточного минимума для лиц, которые потеряли трудоспособность.

С 1 марта 2024 года заработали изменения, согласно которым теперь выплаты уже не будут привязаны к уровню прожиточного минимума. В правительстве решили, что размер сум не будет меняться для следующих категорий граждан:

лиц с инвалидностью в результате войны первой группы — 15,347 тысячи гривен (+1 742,5 гривны), тогда как до 1 марта было 13,604 тысячи гривен;

лица с инвалидностью в результате войны второй группы — 12,396 тысячи гривен (+1 407,75 гривны) — 10,988 тысячи гривен до 1 марта;

лица с инвалидностью в результате войны первой группы — 8,5 тысячи гривен (+965,2 гривны) — было 7,534 тысячи гривен;

участники боевых действий — 4 958 гривен (+562,7 гривны) — было 4,395 тысячи гривен.

То есть, когда прожиточный минимум будет меняться, выплаты граждан не увеличатся, поскольку Кабмин ограничил рост выплат.

"Фактически эти выплаты с 1 марта выросли так, словно учтено, что прожиточный минимум увеличился до 2361 гривны, как и должно было быть. Прибавка выглядит достаточно солидно. Однако когда в следующий раз прожиточный минимум будет расти еще, эти выплаты уже не изменятся. Таким образом, правительство заранее заморозило эти размеры", — говорится в публикации.

Напомним, 26 февраля министр финансов Сергей Марченко заявил, что обеспечивать своевременную выплату зарплат и пенсий гражданам Украина сможет до конца первого полугодия 2024 года. По его словам, для Украины очень важно получить финансовую помощь от партнеров, иначе — бюджетные проблемы станут ощутимыми для всех. Также Фокус объяснял, как украинцам еще до выхода на пенсию узнать, сколько будет платить государство.