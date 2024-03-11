Остановка пассажирских автобусов на границе в Польше: к протестующим выехал консул Украины (фото)

Как заявил посол Украины в Польше Василий Зварич, движение легкового транспорта и пассажирских автобусов должно обязательно происходить без каких-либо препятствий.

Из-за появления информации о безосновательных задержках польскими протестующими пассажирских автобусов и легковых машин перед пунктом пропуска в Дорохуске на место немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварич.

Он уточнил, что консул проведет необходимые переговоры на месте, чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов и автомобилей с пассажирами.

"Как и до сих пор, движение легкового транспорта и пассажирских автобусов должно обязательно происходить без каких-либо препятствий", — заверил посол.

Что произошло 11 марта

Как отметил утром министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, польские протестующие и полиция останавливают пассажирские автобусы с украинцами на въезде в Польшу и выезде из Польши.

"Пассажиров задерживают без каких-либо объяснений", — подчеркнул он.

Кубраков подчеркнул, что такие действия неприемлемы, особенно во время войны, когда пассажирским транспортом могут передвигаться женщины с детьми, военнослужащие и социально незащищенные категории населения.

"Попытка сделать их заложниками протеста выглядит неуместной для цивилизованного мира", — заявил Кубраков.

Также с 9 часов утра польские протестующие не пропускают ни одного грузовика перед пунктами пропуска "Зосин — Устилуг" и "Угринов — Долгобичув". Там на въезд в Украину будут пропускать по 6 и 4 грузовых автомобиля каждый час соответственно.

Актуальная ситуация на украино-польской границе

Осложнение движения для грузовиков на украино-польской границе продолжается. Актуальное состояние выезда транспорта из Украины на 15:00 11 марта выглядит так, как на скрине.

Фото: Скриншот

Кроме того, 13 марта протестующие планируют возобновить блокирование грузовиков в направлении пункта пропуска "Корчева — Краковец".

Въезд в Украину также блокируется протестующими и согласно информации на сайте "єЧерга" актуальное состояние на 17:50 11 марта выглядит так.

Фото: Скриншот

Напомним, что стало известно: поляки планируют блокировать украино-польскую границу до 30 апреля. Фермеры продолжают добиваться отмены "зеленого соглашения" и введения эмбарго на агропродукцию из Украины.