Байден предусмотрел 61 миллиард долларов для Украины в проекте бюджета США

Общий бюджет на год выборов в Соединенных Штатах составляет 7,3 триллиона долларов, на военные цели предусмотрели 850 миллиардов.

Президент США Джо Байден в понедельник, 11 марта, очертил свое политическое видение потенциального второго четырехлетнего срока, обнародовав бюджет на год выборов в размере 7,3 триллиона долларов, чтобы убедить скептически настроенных американцев, что он может управлять экономикой лучше, чем Дональд Трамп. Об этом сообщает издание Reuters.

По информации издания, бюджет Байдена на 2025 финансовый год предусматривает повышение ставки налога на прибыль компаний до 28% с 21%, чтобы заставить тех, кто имеет состояние в 100 миллионов долларов, платить по крайней мере 25% своих доходов в виде налогов, и позволить правительству вести переговоры о снижении стоимости лекарств.

Кроме того, американское правительство вернет налоговую льготу на детей для лиц с низким и средним доходом, профинансирует программы ухода за детьми, направит 258 миллиардов долларов на строительство домов, предоставит 12 недель оплачиваемого семейного отпуска для работников и потратит миллиарды на правоохранительные органы.

Кроме того, в бюджет заложили 61,4 млрд долларов на помощь Украине. Всего на военные цели предусмотрели 850 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в ходе ежегодного обращения к Конгрессу рассказал о высокой стоимости лекарств в Штатах и предложил желающим слетать с ним в другие страны, например, в Москву, чтобы приобрести медикаменты по более низкой цене.