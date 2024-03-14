НБУ исследовал, что международные переводы в Украину сократились на 1,4 млрд долларов за год. О чем свидетельствует уменьшение денег, которые поступают в Украину от сограждан, и сколько средств украинцы переводят за границу во время войны, выяснил Фокус.

Международные переводы в Украину сократились на 1,4 млрд за год. Об этом свидетельствует статистика, которую предоставил Национальный банк Украины. Через платежные системы больше всего денег в Украину в прошлом году переводили из США, Израиля, Италии, Германии и Ирландии. По данным НБУ, частные денежные переводы из-за рубежа в Украину всеми каналами — банки, платежные системы, почта, неофициальные пути — за полный 2023 год составляют 11,6 млрд долларов. За весь 2022 год в Украину перевели 13 млрд долларов. То есть, учитывая новые статистические данные, понятно, что сокращение объемов переводов из-за рубежа по итогам 2023 года составило 1,4 млрд долларов. Фокус исследовал, что происходит с международными денежными переводами и каковы причины существенного сокращения объемов переводов из-за рубежа.

Переводы в Украину сократились: какие причины и при чем здесь беженцы

Тенденция к сокращению денежных переводов наблюдалась в 2022-м — за год в Украину переведено почти 13 млрд долларов, что на 1 млрд долларов, или 7%, меньше, чем в 2021 году. Именно в 2021-м зафиксировано рекордное количество денежных переводов в Украину (более 14 млрд долларов).

Сокращение международных переводов эксперты связывают с возвращением части мужчин-заробитчан в Украину в начале полномасштабного вторжения РФ

Сокращение переводов частично связывают с возвращением части мужчин-заробитчан в Украину в начале полномасштабного вторжения РФ. По данным Пограничной службы, за первый месяц войны в Украину вернулось 400 тысяч человек, из которых 75-80% составляли мужчины. Из-за введенных ограничений на пересечение границы для мужчин те, кто вернулся, уже не смогли вернуться к предыдущим местам работы за рубежом. Кроме того, не смогли вернуться за границу на работу и сезонные работники.

За первый месяц войны в Украину вернулось 400 тысяч человек, из которых 75-80% составляли мужчины Фото: Getty Images

В то же время в специальном исследовании НБУ, посвященном влиянию мигрантов на экономики стран-реципиентов, указано, что в 2022 году расходы украинцев за рубежом по сравнению с предыдущим годом выросли более чем втрое — до 2 млрд долларов в месяц (преимущественно в результате сбережений в украинских банках, а не оплаты труда, полученной в странах-реципиентах, что отражено в статистике по денежным переводам). Правда, уже весной 2023 года объем расходов украинцев через платежи карточками украинских банков за рубежом сократился до 1-1,5 млрд долларов в месяц.

По мнению экономиста, исполнительного директора CASE Украина Дмитрия Боярчука, уменьшение международных денежных переводов в Украину — это следствие смещения экономических интересов.

"То есть если раньше кто-то из семьи был на заработках и переводил средства в Украину, то скорее всего происходит тенденция воссоединения семей за рубежом. Может быть и другая причина, но это выглядит, как наиболее вероятное объяснение", — объясняет эксперт.

Украинские граждане продолжают финансово поддерживать свои семьи, проживающие за рубежом Фото: Getty Images

Вероятно, речь идет о том, что работники из Украины уже кормят свои семьи в Европе, Канаде и США, а не присылают в Украину средства на содержание своих семей. В то же время, украинские граждане продолжают финансово поддерживать свои семьи, проживающие за рубежом, и это сказывается на объемах денег, которые вытекают из Украины за границу.

Ранее в НБУ сообщали, что в 2022 году отток средств со счетов в украинских банках за границу составил 20 млрд долларов, а в 2023 году — 18 млрд долларов. "На этот год ожидаем, что объемы сократятся существеннее в результате адаптации мигрантов за рубежом, ожидаем сокращения до 13 млрд долларов в 2024 году", — сообщил заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук.

По данным ЦЭС, по состоянию на начало 2024 года 51% опрошенных беженцев оказывают финансовую помощь родственникам, которые остались в Украине

В свою очередь экономист ЦЭС Максим Самойлюк рассказал Фокусу, как украинские беженцы за рубежом финансово поддерживают своих близких в Украине. Он привел данные исследования по беженцам, которое проводил ЦЭС. Выяснилось, что по состоянию на начало 2024 года 51% опрошенных беженцев оказывают финансовую помощь родственникам, которые остались в Украине. А в конце 2022 года этот же показатель составлял 47%. То есть за год доля украинских беженцев, которые переводят средства в Украину, выросла. Поэтому, эксперт считает, что сокращение международных переводов в Украину произошло по другим причинам.

Более 50% опрошенных беженцев помогают родственникам, которые остались в Украине

Он добавил, что по расчетам ЦЭС, по состоянию на конец января 2024 года за рубежом из-за войны находятся 4,9 млн украинцев. Подавляющее большинство беженцев — это женщины (наибольшая доля — женщин в возрасте 35-44 лет — 13%) и дети.

"Многие страны постепенно сокращают расходы на беженцев и делают условия для них более жесткими, чем в начале полномасштабного вторжения. По нашим расчетам, за пределами Украины по разным сценариям могут остаться от 1,4 млн до 2,3 млн украинцев", — добавил Самойлюк.

Украинские граждане продолжают финансово поддерживать свои семьи, проживающие за рубежом Фото: УНИАН

Как и откуда поступают средства в Украину

Через платежные системы наибольшие объемы средств в Украину в прошлом году поступали из США (18%), Израиля (17%), Италии (15%), Германии (9%) и Ирландии (5%). Средняя сумма одного трансграничного перевода в Украину в прошлом году составила 255 долларов. В целом лишь четверть от объема всех частных денежных переводов в Украину (а это 2,6 млрд долларов) приходилась на платежные системы . В Нацбанке сообщили, что это на 17% меньше, чем в 2022 году.

Лидерами по сумме переводов в Украину стали Western Union — 43,2% всех переводов, MoneyGram — 21,7%, PrivatMoney — 17,9%.

Как рассказал Фокусу экс-член Совета НБУ Виталий Шапран, воспринимая статистику НБУ по переводам в Украину, нужно понимать, что НБУ оценивает эту статью платежного баланса, в частности, оценивая неофициальные переводы.

Через платежные системы больше всего средств в Украину поступило из США, тогда как по объемам переводов из ЕС лидируют Италия, Германия и Ирландия Фото: Pexels

"В мирное время его оценки были более-менее точны, но во время войны, когда объем неофициальных переводов быстро меняется, этой статистике доверять на все 100% нельзя. Может иметь место как переоценка, так и недооценка объемов переводов в Украину. С начала войны существует определенная проблема изменения категории мигрантов, если раньше это были, в основном, трудовые мигранты (заробитчане), то сейчас это беженцы, которые частично получают помощь из Украины, поэтому, действительно, приток валюты от граждан за рубежом мог сократиться, но не в таких больших объемах, как рисует НБУ", — говорит Виталий Шапран.