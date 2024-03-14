Штрафы за РРО: в Раде объяснили, кому из предпринимателей грозит проверка

Как пояснили в парламенте, основными критериями начала налоговой проверки по соблюдению закона о применении РРО является ежемесячная сумма выручки и количество официально оформленных наемных работников.

В Украине еще с октября 2023 года штрафуют предпринимателей, которые занимаются торговлей без использования кассовых аппаратов. В то же время Государственная налоговая служба контролирует и тех предпринимателей, которые установили Регистраторы расчетных операций (РРО). Об этом написал в своем Telegram-канале председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

По его словам, власти определяют потенциально рисковых плательщиков по следующим критериям:

незначительные выручки субъекта хозяйствования. Сумма выручки за месяц не превышает 20 тыс гривен. для обеспечения минимальных расходов на содержание одного объекта розничной торговли и не менее 40 тысяч гривен ежемесячно в крупных городах (учитывая то, что размер аренды, размер заработной платы и т.д. является большим чем в два раза);

субъекты хозяйствования, которые зарегистрировали РРО/ПРРО, но декларируют нулевые выручки, а также, например, если большинство операций, которые были проведены через РРО/ПРРО, завершались оплатой в безналичной форме (более 90%)

субъекты хозяйствования с рисками в оформлении наемных работников.

"Количество зарегистрированных РРО должно соответствовать количеству официально оформленных наемных работников или необходимому количеству работников для обеспечения выполнения технологического процесса на отдельном объекте", — пояснил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Как зарегистрировать РРО

Предпринимателю нужно посетить отделение налоговой службы, в котором он зарегистрирован и выполнить следующие пройти следующие шаги:

субъект хозяйствования подает заявление соответствующей формы;

налоговик должен принять решение и, если нет возражений, то зарезервировать и сформировать фискальный номер. После этого ГНС направляет фискальный номер в центр сервисного обслуживания (в электронной форме). Срок на эти процедуры — до двух дней;

Центр сервисного обслуживания (ЦСО) выполнит определенные работы для регистрации РРО и готовит документы для опломбирования — срок до трех дней;

субъект хозяйствования с момента отправки в ЦСО фискального номера должен внести этот номер в РРО и опломбировать его;

контролирующий орган налоговой, получив документы от ЦСО, должен внести соответствующую отметку в Электронном кабинете СХ в информационно-телекоммуникационной системе.

Как изменятся штрафы за неиспользование РРО в 2024 году

Поскольку в Украине будут расти зарплаты и прожиточный минимум, размеры штрафов тоже будут увеличиваться поскольку в итоге штраф зависит от стоимости проданных товаров, работ или услуг. То есть, если у граждан увеличиваются доходы, то меняется и стоимость товаров и услуг, а штрафы за неустановку РРО растут. К слову, минимальная зарплата с 1 января — уже 7 100 гривен, а с 1 апреля - 8 000 гривен.

Напомним, что налоговики пока не проверяют деятельность физических лиц — предпринимателей (ФЛП) первой и второй групп, а также предприятия на временно оккупированных территориях или территориях, где идут бои. Для таких плательщиков продолжает действовать мораторий на проверки, его отменят, как ожидается. в декабре 2024 года.