Некоторые украинцы могут получить социальную пенсию: какой размер выплаты и что для этого нужно

Такой вид финансовой помощи пересчитывается каждые шесть месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода. Существует пять случаев, когда социальную пенсию запрещено назначать.

Гражданам, которые достигли пенсионного возраста, однако не могут получить пенсию из-за нехватки страхового стажа, могут назначить государственную социальную помощь. Об этом сообщило издание NV.

Кто может получить социальную пенсию

Для выхода на пенсию в 60 лет в 2024 году нужно иметь 31 год страхового стажа, тогда как в 63-летнем возрасте — не менее 21 года. В 65-летнем возрасте со страховым стажем менее 15 лет можно получить государственную социальную помощь вместо пенсионных выплат.

Размер социальной пенсии

Размер социальной пенсии — это разница между прожиточным минимум для лиц, утративших трудоспособность (2361 гривну) и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода, однако не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 гривен).

Такая социальная помощь пересчитывается каждые шесть месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.

Как оформить социальную пенсию

Для оформления социальной пенсии нужно обратиться в органы соцзащиты. При этом нужно предоставить следующие документы:

заявление;

паспорт и документ, который удостоверяет регистрацию лица в ГРФОПП;

справку ПФУ об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние полгода;

копию решения о назначении опекуна (для того, кто признан недееспособным).

Кому не назначат социальную пенсию

Социальную пенсию не могут назначить лицу, если:

его среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

лицо получает пенсию, социальную помощь, работает;

кто-то из членов семьи лица в течение года перед обращением за социальной пенсией совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен;

выборочная проверка выявила дополнительные источники доходов, не указанные в декларации — сдача в аренду жилого помещения, заработок членов семьи, которые официально не трудоустроены; получение дохода от содержания скота или птицы);

в собственности лица или членов его семьи есть вторая квартира, общая площадь которой превышает 21 квадратный метр на одного члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью, или более одного автомобиля.

Однако социальную пенсию могут назначить несмотря на вышеуказанные ограничения, если в семье есть лицо с инвалидностью.

Напомним, размер пенсионных выплат украинцев будут считать по-новому. В частности, пенсия будет состоять из двух частей — социальной и индивидуальной.

Ранее сообщалось, что в апреле увеличится размер выплат для двух категорий пенсионеров. Речь идет о тех, кто достиг 65 лет и имеет полный стаж работы, и для работающих пенсионеров.