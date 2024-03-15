Некоторым переселенцам задерживают государственные выплаты: в правительстве объяснили, в чем проблема

По информации Министерства социальной политики, на выплаты переселенцам в марте направили 1,4 миллиарда гривен.

Некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ) до сих пор не получили деньги на проживание от государства. Как сообщили 15 марта в пресс-службе Министерства социальной политики, украинцы все же получат свои средства, но несколько позже.

Почему переселенцам задерживают выплаты и когда поступят средства

Так, сообщается, что выплаты в марте поступят на счета ВПЛ 15, 21 и 28 числа. Причина, по которой некоторым переселенцам предоставят финансовую поддержку только под конец месяца, проста: выплаты им продолжают не автоматически, а на основании заявлений. По информации ведомства, органы социальной защиты в целом получили 91,4 тысячи заявлений. Почти 66% заявлений уже обработано, а еще 34% до сих пор обрабатывают.

"Поэтому начисление средств для ВПЛ, которые имеют право на продолжение выплат после подачи заявления, состоится 21 и 28 марта. Если вы подали заявление на продолжение выплаты, то средства будут зачислены до конца месяца", — заявили в Минсоцполитики.

В то же время 15 марта деньги выплатят тем переселенцам, у которых есть право на автоматическое продление помощи на полгода. Это ВПЛ, которые потеряли трудоспособность:

пенсионеры;

люди с инвалидностью 1-й и 2-й групп;

тяжелобольные дети;

дети, которые стали сиротами или лишены родительской опеки;

родители-воспитатели и приемные родители.

"15 марта средства поступят на счета этим ВПЛ. Всего 671 тысяче человек уже направлено 1,4 миллиарда гривен", — отметили в Минсоцполитики.

В Минсоце также отметили, что переселенцы, которые не подавали заявление на продление выплат, еще могут это сделать, поскольку срок подачи заявлений планируют продлить до 30 апреля.

"Это означает, что подав заявление даже в апреле, человек получит деньги за март и апрель включительно. Если заявление будет предоставлено с 1 мая, то помощь будет назначаться с месяца обращения", — пояснили в ведомстве.

Субсидия на аренду жилья переселенцам

Новый вид помощи для ВПЛ планируют ввести в июне 2024 года, пока проект еще должно согласовать правительство. Планируется, что в будущей субсидии уже учтут стоимость аренды в конкретном регионе или населенном пункте, поскольку аренда жилья в регионах разная.

"Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия", — пояснили в Министерстве социальной политики.

Ранее стало известно, что Кабмин планирует расширить перечень получателей помощи ВПЛ. Также Фокус рассказывал, кто из украинцев может рассчитывать на социальную пенсию в 2024 году.