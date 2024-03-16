Получат не все члены семьи: кому могут назначить пенсию по потере кормильца

Некоторые граждане могут получить социальную помощь от государства. Ее размер зависит от прожиточного минимума.

Некоторые украинцы могут получить пенсию в связи с потерей кормильца. Издание "24 Канал" рассказало, кому ее могут назначить.

Нетрудоспособные родственники умершего, которые находились на его иждивении, могут получить пенсию из-за потери кормильца. Речь идет о:

мужа или жену, отца, мать, если те являются лицами с инвалидностью или достигли 65-летнего возраста;

детей, которые стали лицами с инвалидностью до 18 лет;

детей, которые учатся, однако, которым не более 23 лет;

детей-сирот до 23 лет;

жену или мужа, один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка кормильца, которые не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения 8-летнего возраста.

Такая пенсия назначается детям, независимо от того, находились ли они на иждивении умершего.

Также граждане, достигшие пенсионного возраста, однако не имеющие достаточного количества страхового стажа, могут получить социальную пенсию, которая делится на три вида:

по возрасту — назначается тем, кто достиг пенсионного возраста, однако не получил достаточного количества трудового стажа;

по состоянию здоровья — назначается людям с инвалидностью I и II групп, детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью III группы, не имеющим трудового стажа;

по потере кормильца — назначается несовершеннолетним детям до 18-летнего возраста и студентам очных отделений университетов до 23-летнего возраста, если они остались без одного или обоих родителей.

Размер социальной помощи и как ее оформить

Размер такой помощи зависит от прожиточного минимума. В 2024 году социальная пенсия составляет 2361 гривну. Для ее оформления нужно обратиться в органы соцзащиты и предоставить следующие документы:

заявление;

паспорт и документ, удостоверяющий регистрацию лица в ГРФОПП;

справку ПФУ об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние полгода;

копию решения о назначении опекуна.

Напомним, в Украине по-новому будут проводить расчет пенсий. В частности, они будут состоять из двух частей — социальной и индивидуальной.

Ранее сообщалось, что в апреле произойдет рост минимальной пенсии, в результате чего возрастет размер пенсий некоторых граждан. Речь идет о гражданах, достигших 65-летнего возраста и имеющих полный страховой стаж, и работающих пенсионеров.