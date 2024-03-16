"ПриватБанк" ночью приостановит операции с картами: что известно

Пополнение мобильного и переводы в приложении и web-версии "Приват24" будут временно недоступны, поэтому граждан призывают заранее провести необходимые операции.

С полуночи до 5:00 17 марта пополнение мобильного и карточные переводы в "Приват24" не будут доступны из-за регламентных работ. Об этом представители "ПриватБанка" предупредили на своей странице в Facebook.

"Друзья, в ночь на 17 марта мы будем проводить регламентные работы в Приват24. Так что с 0:00 до 5:00 утра пополнение мобильного и переводы в приложении и web-версии Приват24 будут временно недоступны", — говорится в публикации.

Сообщается, что банк обычно планирует регламентные работы на ночное время, когда большая часть клиентов не проводят операции. Запланированные платежи в "Приват24" советуется провести заранее или отложить на несколько часов.

Напомним, что в НБУ назвали системные банки в 2024 году. Сообщается, что в перечень системно важных банков в Украине в 2024 году вошли: "ПриватБанк", "Ощадбанк", ПУМБ и еще 12 финучреждений.

Также сообщалось о лимитах на наличные и прочих ограничениях банкоматов "ПриватБанка" и "Ощадбанка" в условиях военного времени.

В конце февраля "ПриватБанк" запустил услугу, которая позволяет украинцам проще переводить деньги из Польши. Прежде гражданам Украины в Польше нужно было менять злотые на другую валюту для отправки родным, теперь правила изменились.