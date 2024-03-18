Бесплатный проезд, место на парковке и минус один налог: какие льготы есть у пенсионеров

Государство предоставляет пенсионерам разные льготы, чтобы облегчить финансовое бремя пожилым людям. Но воспользоваться помощью от государства можно при наличии соответствующего удостоверения.

Многие украинские пенсионеры, в силу разных обстоятельств, могут оказаться в экономически уязвимом положении, поскольку лишены финансовой поддержки от родственников, а денежные выплаты от государства не всегда могут покрыть все потребности пенсионеров. Поэтому в Украине действуют разные пенсионные льготы, пишет издание "Апостроф".

Какими льготами могут пользоваться украинские пенсионеры

Если у пенсионеров есть соответствующее удостоверение (пенсионное), то им предоставляется право на бесплатный проезд в общественном наземном транспорте, кроме такси. Также пенсионеры могут не платить за проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения, независимо от места жительства;

пенсионеры могут оформить государственную субсидию для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Чтобы получить денежную помощь от государства, нужно обратиться в социальные службы и предоставить соответствующее заявление и декларацию о доходах;

пенсионеры могут рассчитывать на безвозмездную юридическую помощь, полностью или частично финансируемую из государственного бюджета;

пенсионеры могут не платить за место на парковке;

также, согласно статье 281.1. Налогового кодекса Украины, пенсионеры по возрасту освобождены от уплаты земельного налога.

Пенсии в Украине: что изменится с 1 апреля

Уже 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год вырастет на 900 грн и составит 8 тысяч гривен в месяц. Изменения повлияют на размер выплат для пенсионеров в возрасте более 65 лет, у которых есть необходимый трудовой и страховой стажу, поскольку для них размер пенсионных выплат — не менее 40% от минимальной зарплаты. Так, в первый день 2024 года этот показатель вырос с 2 680 до 2 840 гривен, а с 1 апреля размер минимальной гарантированной пенсии будет составлять 3 200 гривен.

Ранее Фокус объяснял, как пенсионерам получить дополнительные три года страхового стажа. Тем временем замглавы Министерства социальной политики Дарья Марчак назвала основное условие высоких пенсий.