Удары дронов по российским НПЗ вызвали рост цен на газ в Европе, — Bloomberg

По данным журналистов, цены растут после падения на 30% с начала года, поскольку трейдеры сосредотачиваются на факторах, которые повлияют на пополнение хранилищ в преддверии следующей зимы.

Цены на природный газ в Европе продолжают расти уже четвертый день подряд. Это обусловлено ограничением поставок с завода по сжиженному природному газу во Фрипорте (США) и атаками дронов на энергетическую инфраструктуру в России. Об этом сообщает изданин Bloomberg.

На торговой площадке TTF в Нидерландах фьючерсы на природный газ выросли на 5,2%, достигнув отметки в 28,5 евро за мегаватт-час (что составляет около 320 долларов за тысячу кубометров). Этот рост цен следует за снижением на 30% с начала года, поскольку трейдеры активно анализируют факторы, которые могут повлиять на пополнение запасов перед наступлением следующей зимы.

Сокращение поставок природного газа на завод по экспорту СПГ во Фрипорте, Техас, стало одним из факторов, способствующих росту цен. Некоторые работы на заводе были продлены до апреля, что привело к уменьшению объемов поставок и усилению давления на рынке.

Цены на газ также зависят от роста нефтяных контрактов после атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые повышают "геополитическую температуру", сказал Оле Слот Хансен, глава сырьевого отдела стратегии Saxo Bank A/S.

По мнению Хансена, ситуация в Фрипорте и атаки Украины на российскую энергетическую инфраструктуру, вероятно, играют ключевую роль в текущем движении цен на газ.

Напомним, что всего БПЛА СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов России. Славянский НПЗ стал очередным нефтяным заводом, который украинские беспилотники атаковали за неделю. При этом ситуацию на российском рынке энергоресурсов эксперты назвали серьезной, о чем свидетельствуют торги на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Цена бензина в РФ достигла своего максимума за полгода, а ее рост за день составляет почти 2%.