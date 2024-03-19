Субсидия на аренду жилья: кто из украинцев получит до 18 тысяч гривен

В Кабинете министров объяснили, как будут предоставлять субсидию на аренду жилья внутренне перемещенным лицам и как будут рассчитывать размер помощи.

Субсидия на аренду жилья будет предоставляться тем внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), жилье которых полностью разрушили или повредили (до степени непригодного для проживания) во время полномасштабной войны с Россией. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, которое опубликовали для общественного обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Правительство предлагает, чтобы субсидии на аренду жилья для ВПЛ рассчитывались на основе социального норматива площади арендуемого жилого помещения на каждого человека — 13,65 квадратных метров, но не менее 35,22 квадратных метров на семью, средний показатель стоимости оплаты 1 квадратного метра аренды жилого помещения составит 193,6 гривни. Этот показатель рассчитан как доля среднего размера стоимости аренды однокомнатной квартиры к средней площади однокомнатной квартиры (с учетом норм Жилищного кодекса Украины — 35,22 квадратных метров).

Предполагается также, что размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды жилья в регионах, куда переехали граждане. Например, в Закарпатской области размер государственной помощи может составлять 18,3 тысячи гривен. Также в правительственном постановлении говорится о том, что субсидия на аренду жилого помещения будет назначаться, если расходы семьи будут превышать обязательный платеж, базовая процентная ставка которого составит 30% ее совокупных доходов.

В то же время в пояснительной записке отмечается, что базовая процентная ставка платы за аренду жилья (обязательный платеж за наем жилья, который семей выполняет самостоятельно семья) на уровне 30% доходов семей является международной практикой подобных программ социальной защиты населения. Этот показатель может быть меньше, все зависит от фактического уровня доходов, что предусмотрено формулой расчета субсидии на аренду.

К рассчитанному показателю социальной стоимости оплаты одного месяца аренды жилья будут применяться корректирующие региональные коэффициенты (в зависимости от того, где расположено жилое помещение: в областном центре или городе/в городах, селах области). Их будут применять, поскольку стоимость аренды жилого жилья в одинаковых объектах недвижимости различна.

Напомним, что в Министерстве социальной политики предложили Кабмину расширить перечень лиц, которые могут претендовать на выплаты ВПЛ. Сейчас инициатива ведомства находится на рассмотрении в правительстве. Также Фокус рассказывал, внутренне перемещенным лицам задерживают госвыплаты. В Минреинтеграции объяснили это большим количеством заявлений от переселенцев на продление помощи.