По 3600 грн в месяц для ВПЛ: кто и как может оформить помощь ООН

По информации Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН, помощь выплачивается тем, кто еще не получал пособия от международных организаций и имеет ежемесячный доход не выше 5400 грн на человека.

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Управление верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН собирает данные для оказания финансовой помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), проживающим во Львовской и Волынской областях. Об этом сообщает управление в официальном телеграм-канале.

Выплаты составляют 3600 гривен в месяц на каждого члена семьи ВПЛ. Срок выплат — три месяца.

Кто может получить помощь ООН

Денежные средства выплачиваются тем, кто еще не получал пособия от международных организаций и имеет ежемесячный доход не выше 5400 гривен на человека.

Заявки принимаются от ВПЛ, переехавших во Львовскую и Волынскую области после начала полномасштабного вторжения, то после 24 февраля 2022 года. Выплаты положены также тем, кто вернулся домой после вынужденного перемещения из-за российского вторжения.

Фото: Скриншот

Выплаты получат ВПЛ, которые соответствуют таким критериям уязвимости:

родители–одиночки, которые заботятся о детях до 18 лет и/или людях старше 55 лет;

семьи пожилых людей старше 55 лет;

семьи, которые ухаживают за лицами с особыми потребностями;

семьи, которые занимаются приемными детьми.

Как подать заявку на помощь ООН

Чтобы оформить помощь ООН, понадобится предоставить такие документы:

ИНН;

документ, удостоверяющий личность;

справка о статусе ВПЛ;

IBAN банковской карты главного заявителя;

свидетельство о рождении детей;

документ об опеке над ребенком;

удостоверение или медсправка об инвалидности или хроническом заболевании.

Для подачи заявки должны присутствовать все члены семьи. Для маломобильных людей возможна регистрация по оригиналам документов при предоставлении медсправки.

Куда обращаться за помощью ООН

Пункты регистрации будут работать:

12 февраля с 11:00 до 16:00 в г. Новый Раздел, просп. Шевченко, 13;

16 февраля с 11:00 до 15:30 в г. Нововолынск, бульв. Шевченко, 7.

Центр регистрации во Львове, расположенный по адресу: пл. Маланюка, 2, работает с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00.

Более детальную информацию о получении денежной помощи от УВКБ ООН можно найти на официальном сайте.

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