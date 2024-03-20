У ВСУ отобрали миллиарды гривен: сколько денег потеряла армия из-за блокады границы

В отчете Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады отмечается, что блокирование границы сужает возможности финансирования обороны Украины.

Из-за польских фермеров, которые сейчас продолжают блокировать все пункты пропуска вдоль границы, Украина по итогам февраля 2024 года недополучила 7,7 миллиарда гривен. Эти поступления должны были попасть в государственный бюджет для финансирования Вооруженных сил, поскольку государство во время полномасштабной войны с Россией все полученные таможенные поступления направляет на финансирование обороны. То есть из-за блокады границы Украина теряет возможность финансировать собственную армию. Эти данные есть в отчете Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам экономической безопасности. Документ в своем Telegram-канале обнародовал первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

В документе отмечается, что основным источником наполнения госбюджета от таможенных платежей является налог на добавленную стоимость (НДС) с ввозимых товаров. Этот "ввозной" НДС полностью зачисляется в общий фонд госбюджета, то есть в полном объеме направляется на обеспечение обороноспособности государства. С 2024 года акцизный налог также полностью направляется в общий фонд госбюджета.

"Пошлины — общий фонд госбюджета за единственным исключением. Таким образом, блокирование границы негативно влияет не только на деловую активность бизнеса, но и сужает возможности финансирования обороны Украины вследствие недопоступления таможенных платежей", — говорится в документе.

Протесты в Польше: фермеры обещают массово устроить массированную забастовку 20 марта

Забастовщики планируют парализовать движение в более 500 населенных пунктах страны, выехав на улицы и трассы сельхозтехникой. Фермеры, в частности обещают, что заблокируют около десяти важнейших автодорог, ведущих в Варшаву.

К тому же фермеры не отказываются от блокирования движения грузовиков на границе с Украиной. Поляки продолжают требовать от Европейского Союза изменить экологическую политику, предоставить им денежную компенсацию и запретить импорт агропродукции из стран, не входящих в Евросоюз, в том числе из Украины.

Напомним, утром 15 марта польские фермеры начали блокирование пункта пропуска "Хижне", расположенного на границе со Словацкой Республикой. Также министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков 28 февраля опроверг информацию, что Киев и Варшава договариваются о закрытии границы.