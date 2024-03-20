Выплаты малообеспеченным после выезда за границу: отменит ли государство помощь

Как рассказали специалисты, государственную помощь малообеспеченным семьям оставят только при одном условии.

В Украине, несмотря на полномасштабную войну с Россией, продолжают в полном объеме выплачиватьсоциальную помощь гражданам. Так, например, государство обеспечивает помощью малообеспеченные семьи, хотя многие граждане выехали за границу для собственной безопасности. Поэтому специалисты "Юридического советчика для ВПО" на странице в социальной сети Facebook объяснили, предоставляет ли государство денежные выплаты по малообеспеченности, если семья находится за рубежом.

На каком основании государство выплачивает помощь малообеспеченным семьям

Так, отмечается, что в соответствии с Порядком назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям государственная социальная помощь назначается и выплачивается:

малообеспеченным семьям, которые постоянно проживают на территории Украины,

а также другим малообеспеченным семьям, которые по уважительным или независящим от них причинам имеют среднемесячный совокупный доход меньше прожиточного минимума для семьи.

Итак, помощь назначается с учетом того, проживает ли человек на территории Украины.

Как быть, когда семья постоянно проживала в Украине, но выехала за границу

При получении государственной социальной помощи государство проверяет, находятся ли лица из состава малообеспеченной семьи более 90 календарных дней подряд за границей.

Если эта информация подтверждается, а лицо продолжает находиться за границей на момент проведения проверки, орган социальной защиты населения направляет письменное уведомление или сообщает по телефону о необходимости подтвердить, что семья не получает какие-либо выплаты в стране пребывания. В течение 30 календарных дней после получения такого уведомления, получателю нужно предоставить доказательства, что выплат в стране пребывания он не получает.

Если этого не сделать, тогда размер государственной социальной помощи пересчитают, но без учета в составе малообеспеченной семьи лица, которое выехало. То есть, если семья уехала из Украины в полном составе, она уже не будет получать выплаты от государства. При этом малообеспеченная семья может сохранить помощь даже находясь в другой стране, но по требованию органа соцзащиты должна подтвердить, что не получает никаких пособий в стране пребывания.

20 марта Юлия Жовтяк, которая возглавляет Государственный центр занятости рассказала, на какую помощь от государства могут рассчитывать безработные украинцы. По ее словам, сейчас среднемесячные выплаты по безработице составляют 4 тысячи гривен. Также Фокус рассказывал, каковы максимальные выплаты гражданам за уничтоженное и поврежденное жилье.