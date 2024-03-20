Украинцам выплачивают пособие по безработице: какую сумму можно получить в 2024 году

По словам директора Государственного центра занятости Юлии Жовтяк, если гражданин откажется от двух предложений по трудоустройству, тогда ему отменят выплату госпомощи.

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Украинские граждане, если остаются без работы, имеют право на получение государственной компенсации в виде пособия по безработице. Глава Государственного центра занятости Юлия Жовтяк в интервью изданию "Интерфакс-Украина" 20 марта рассказала, сколько в среднем государство выплачивает гражданам.

Как государство финансово поддерживает безработных граждан

По ее словам, по состоянию на сейчас государство ежемесячно выплачивает безработным по четыре тысячи гривен.

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"На период военного положения максимальный размер соответствует размеру минимальной заработной платы, хотя раньше было полторы минимальные зарплаты. Это влияет на уменьшение среднего размера выплаты", — пояснила Жовтяк.

Она также отметила: если человек отвергает два дельных предложения по трудоустройству, его регистрацию и выплату пособия по безработице в центре занятости прекращают. Такое условие содержит украинское законодательство.

"В 2023 году прекращена регистрация почти 19 тысячам безработных из-за того, что они отказались от двух предложений. Это лишь 4% от общего количества зарегистрированных безработных", — рассказала руководительница ведомства.

Жовтяк также рассказала, почему количество зарегистрированных в Государственной службе занятости безработных по итогам 2023 года уменьшилось вдвое, несмотря на то, что уровень безработицы рос. Одна из причин, как пояснила Юлия Жовтяк — сейчас шесть миллионов трудоспособных украинцев находятся за рубежом.

"Они потенциально могли быть нашими "клиентами", могли быть среди безработных, которым мы искали бы работу в Украине. Во-вторых, очень большое количество людей мобилизовано в Вооруженные силы, поэтому уменьшилось количество регистраций мужчин. Если до полномасштабного вторжения среди безработных было 55% женщин, 45% мужчин, то на сегодня у нас 77%, а в некоторых регионах 80% — это женщины", — подчеркнула она.

Минимальный размер пособия по безработице

Фонд безработицы в 2023 году увеличил минимальный размер пособия по безработице отдельным категориям граждан до размера 1,5-2,5 тысячи гривен. Так, 1,5 тысячи гривен выплачивают:

молодым людям, которые закончили или прекратили обучение в учебных заведениях, а также те, которые уволились со срочной военной или альтернативной службы, и нуждаются в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место;

одиноким матерям (отцам), которые ухаживают за ребенком с инвалидностью, отцы-одиночки, приемные родители, родители-воспитатели детского дома семейного типа, усыновители, опекуны, попечители ребенка с инвалидностью подгруппы А;

застрахованным гражданам со страховым стажем менее семи месяцев или были уволены с последнего места работы из-за прекращения трудового договора и т. п. в год перед тем, как были признаны безработными.

Зато на выплату в размере 2,5 тысячи гривен могут рассчитывать:

лица со статусом ВПЛ, которые не имеют документов, необходимых для предоставления статуса безработного;

ВПЛ, которые находятся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий и не имеют необходимых документов, но данные о них есть в госреестрах.

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