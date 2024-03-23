В Украине с каждой гривны долга взимается лишь 6 копеек. Эксперты говорят, что появление института частных исполнителей и автоматическая блокировка счетов оживили динамику взыскания долгов, но не настолько, чтобы можно было заметить значительное улучшение.

В прошлом году исполнительные службы Украины взыскали с должников более 25 млрд грн из 435,4 млрд грн общей задолженности. Это рекорд за последние 5 лет. Для сравнения: в 2022 взыскали 10,2 млрд грн при общей сумме долга 207 млрд грн, в 2021-м — 19,8 млрд грн из 389,7 млрд грн. Каковы механизмы принудительного взыскания долгов, сколько времени может длиться дело о долге в судах и как исполнителям все же удается добиться уплаты долга? Ответы на эти и другие актуальные вопросы — в материале Фокуса.

Должников много, плательщиков мало: что происходит с долгами украинцев

В целом Государственной исполнительной службой и частными исполнителями в 2023 году было исполнено почти 2 млн исполнительных документов. Сейчас почти 60% от общего количества исполнительных производств реализуются — это достаточно высокий показатель. В то же время суммы взысканий маленькие: лишь 6% от общей суммы, которую должны были получить от должников. По данным Опендатабот, в целом в Украине взимается лишь 6 копеек с каждой гривны долга, и эти цифры трудно назвать удовлетворительными.

Всего в Украине взимается лишь 6 копеек с каждой гривны долга

"Судебное взыскание долгов значительно улучшилось благодаря появлению института частных исполнителей и автоматическому блокированию счетов, — прокомментировал цифры Алексей Иванкин, руководитель Опендатабота. — Однако ситуация осложняется стремительным ростом количества должников из-за войны и недостаточным информированием по штрафам за нарушение ПДД, которые сейчас составляют почти 20% от всех долгов в стране".

Как рассказали Фокусу в Опендатабот, больше всего невзысканных долгов в марте 2024 зафиксировано по следующим категориям:

1 520 733 долгов — взыскание средств в пользу государства;

960 992 — взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения;

944 138 — взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях;

726 159 — взыскание штрафов в сфере безопасности дорожного движения по делам об административных правонарушениях;

699 845 — взыскание по делам об административных правонарушениях (кроме безопасности дорожного движения);

679 906 — взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг;

635 456 — документ, не подпадающий под упомянутые категории;

444 096 — взыскание судебного сбора;

439 546 — другие взыскания в пользу государственного бюджета (санкции, платежи, штрафы);

204 564 — взыскание алиментов.

В прошлом году исполнительные службы Украины взыскали с должников более 25 млрд грн Фото: pexels.com

"Новые механизмы взыскания долга можно обсуждать, но применить их можно будет только после войны, — отметил в разговоре с Фокусом аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ. — Сейчас в Украине слабо развита процедура взыскания долгов — пожалуй, хуже, чем в любой постсоветской стране. Эффективность низкая, отработанной процедуры банкротства нет, исполнительная служба работает плохо — она не имеет нужной скорости выявления активов и их реализации".

В то же время, говорит эксперт, усиливать процедуру взыскания долгов во время войны или отключать должников от коммунальных услуг, когда люди теряют деньги, работу и имущество, довольно странно и негуманно. И если все же прибегать к изменениям, должна быть четкая сегментация должников и дифференцированный подход: малоимущим предоставлять государственную помощь, а к тем, кто может платить, применять более жесткие меры.

Радикальные меры: блокировка счетов для ускорения уплаты долга

О существующих механизмах принудительного взыскания долгов и нюансах работы частных исполнителей Фокус узнал у юристов.

"Принудительное исполнение решения суда на сегодня является одним из механизмов, созданным для действенности судебной ветви власти в вопросе исполнения судебных решений, — говорит адвокат MORIS Соломия Йосипенко. — До появления института частных исполнителей система органов государственной исполнительной службы в полной мере не выполняла возложенные на нее задачи, а доля фактически исполненных судебных решений была очень низкой. Эти и другие факторы обусловили принятие Верховной Радой Украины в 2016 году Закона Украины "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов". С введением института частных исполнителей уменьшилась нагрузка на органы государственной исполнительной службы, потому что взыскатели имеют выбор, к кому обращаться для принудительного исполнения решения — к государственному или частному исполнителю. Как следствие , сроки принудительного исполнения судебных решений сократились, а качество исполнения — повысилось".

С появлением частных исполнителей сроки принудительного исполнения судебных решений сократились, а качество исполнения — повысилось Фото: Анна Кудрик (коллаж)

По словам юриста, механизм исполнительного производства довольно прост: кредитор обращается в суд и признает долг за должником. Судебное решение является основанием для издания исполнительного документа (письмо, приказ) по взысканию этого долга. После этого взыскатель обращается в исполнительную службу и предъявляет такой документ к исполнению. Это регулируется Законом "Об исполнительном производстве", Законом "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов", Гражданским кодексом Украины и др.

"Так называемые "долговые дела" часто рассматриваются в рамках приказного производства, — отметил в комментарии Фокусу управляющий партнер ЮК Winner адвокат Игорь Ясько. — Суд рассматривает заявление о выдаче судебного приказа в течение 5 дней со дня его поступления, а если должником в заявлении о выдаче судебного приказа указано физическое лицо, не имеющее статуса предпринимателя, — в течение 5 дней со дня получения судом информации о зарегистрированном месте жительства (пребывания) физического лица — должника. Рассмотрение проводится без судебного заседания и уведомления заявителя и должника. По результатам рассмотрения заявления о выдаче судебного приказа суд выдает судебный приказ. Поэтому весь процесс может занимать достаточно мало времени".

Одним из механизмов, созданным для действенности судебной ветви власти в вопросе исполнения судебных решений, является принудительное исполнение решения суда

Исполнители обеспечивают наложение ареста на счета должников, например, при неуплате ЕСВ, непогашенных кредитов по уплате алиментов, штрафов или коммунальных платежей, продолжает юрист. Арест накладывается на основании постановления исполнителя об аресте средств должника, а постановление выносится на основании решения суда или судебного приказа, по исполнительным документам.

"Пока действует режим военного положения в Украине, должники, на средства которых наложен арест, могут осуществлять расходные операции с текущего счета на сумму в размере, который в течение одного календарного месяца не превышает двух размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января, — объясняет Игорь Ясько, — Для этого должник должен обратиться к исполнителю с заявлением об определении текущего счета для осуществления расходных операций. Когда постановление направляется в банки, арестовываются все средства должника. Если банк, получив постановление, видит, что счет имеет специальный режим использования или на него поступают средства, на которые запрещено накладывать взыскание, то сообщает государственному исполнителю". Соответственно, когда должник видит, что все средства заблокированы, а обращаться в суд нет смысла (есть такие случаи), то скорее оплачивает долги, чтобы разблокировать счета.

Долги за коммуналку: пеня и прекращение обслуживания

Долги за коммунальные услуги в Украине зашкаливают: по состоянию на 1 января 2024 года они превысили 43 млрд грн. Поставщики уже давно предупреждали, что будут отключать должников от услуг, а первыми от слов к делу перешли в YASNO. В компании напомнили, что на 1 января 2024 года просроченная задолженность жителей Киева и Днепропетровской области, которым поставляют электроэнергию компании под брендом YASNO, составляет 1,3 млрд грн, и предупредили, что с 29 января начали отключать электроэнергию должникам.

Согласно п. 1 ст. 26 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги на потребителя возлагается обязательство уплатить пеню в размере, установленном в договоре о предоставлении жилищно-коммунальных услуг, говорит Соломия Йосипенко. Кроме того, согласно п. 5 ч. 1 ст. 8 этого же Закона, поставщик коммунальных услуг имеет право прекратить/приостановить предоставление коммунальных услуг в случае их неуплаты или оплаты в неполном объеме.

Сейчас поставщик коммунальных услуг имеет право прекратить или остановить предоставление коммунальных услуг в случае их неуплаты или оплаты в неполном объеме Фото: УНІАН

"В период с 5 марта 2022 года по 29 декабря 2023 года поставщикам коммунальных услуг было запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг из-за долгов, а также начислять пеню, инфляционные потери, 3% годовых в соответствии с Постановлением Кабмина №206 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения", — напоминает юрист. — Однако на сегодня соответствующий мораторий на отключение и начисление пени сохранился только для жителей территорий, где ведутся боевые действия, и временно оккупированных территорий. Кроме того, запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг потребителям, дома которых были повреждены в результате боевых действий. Это касается и исполнительных производств".

С отменой Постановления Кабмина №206 "О некоторых вопросах оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения" судебная практика вернулась к довоенному периоду, объясняет Соломия Йосипенко. И добавляет: в то же время поставщики коммунальных услуг начали активно обращаться в суд с целью взыскания таких задолженностей. "Здесь нужно обратить внимание, что пеня, инфляционные потери и 3% годовых не начисляются на задолженность, возникшую в период действия упомянутого выше Постановления, однако на другие периоды это не влияет", — отмечает юрист.

Игорь Ясько обращает внимание на то, что в законодательстве не определен размер долга, при котором абоненту могут прекратить поставку услуг. "Чаще всего долги до 3 лет рассматриваются в порядке приказного производства. Исполнительное производство является завершающей стадией судебного процесса, принудительным исполнением постановлений и приказов. Исполнитель может арестовать имущество должника, арестовать все банковские счета, с которых будет списываться сумма для погашения текущей задолженности. Имущество должника, в частности недвижимость, окажется под угрозой, если долг превышает 20 размеров минимальной заработной платы, то есть 142000 грн, но только в том случае, если нет достаточных финансовых средств или движимого имущества", — говорит юрист.

Если в квартире или доме зарегистрированы несовершеннолетние или люди с инвалидностью, для выселения и продажи квартиры понадобится разрешение органов опеки и попечительства или соответствующее решение суда

Если в квартире или доме зарегистрированы несовершеннолетние или люди с инвалидностью, для выселения и продажи квартиры понадобится разрешение органов опеки и попечительства или соответствующее решение суда, уточняет юрист. И рекомендует должникам в случае большой суммы долга обращаться в компанию за реструктуризацией этого долга еще до того, как коммунальщики обратятся в суд.