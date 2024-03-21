НБУ меняет правила обмена поврежденных банкнот: что известно

В Украине хотят ввести упрощенный обмен банкнот, которые потеряли платежные признаки в результате пожара, катастрофы, другого несчастного случая или стихии, а также бытового повреждения.

Национальный банк Украины (НБУ) изменит правила для обмена гривневых купюр, разменных и оборотных монет. Об этом сообщает пресс-служба центробанка.

Как отмечают в Нацбанке, изменения связаны с необходимостью корректировки определенных правил в соответствии с нормами закона "О Национальном банке Украины", вступившими в силу с 1 января этого года.

Да, государственный регулятор инициирует:

упрощенный механизм обмена банкнот, в которых утрачены платежные признаки из-за пожара, катастрофы, других несчастных случаев или стихии, а также бытовое повреждение;

уточнение требований относительно действий с купюрами, поврежденными в период чрезвычайного режима, — регулятор должен осуществлять обмен купюр, признанных поврежденными во время чрезвычайного режима, по результатам проверки, на основании судебного решения или постановления.

Как сейчас происходит обмен поврежденных денег

Начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Валерий Строчков в интервью изданию The Page в октябре 2023 года рассказал, что население может обменивать в украинских банках даже сильно поврежденные банкноты.

"Для возмещения важно, чтобы сохранилось не менее 55% купюры", — уточнил он.

По его словам, осуществлять обмен значительно поврежденных купюр можно не только в уполномоченных банках, поскольку эту услугу также предоставляют подразделения Нацбанка в областных центрах:

в Киеве;

во Львове;

в Одессе;

в Хмельницком;

в Харькове;

в Днепре.

При этом гражданам для того, чтобы осуществить обмен, нужно предоставить справку о пожаре или другом несчастном случае.

"Но бывают ситуации, когда достаточно заявления человека, в котором он самостоятельно описывает обстоятельства повреждения денег", — отметил Валерий Строчков.

Напомним, что в 2024 году в Украине должно состояться открытое тестирование цифровой национальной валюты — Е-гривны. К этому проекту, кроме населения, присоединятся банки и небанковские учреждения. Им Нацбанк предоставит статус агентов и позволит:

распространять деньги;

обменивать и предоставлять пользователям возможность ими распоряжаться с использованием своих мобильных приложений.

Также 21 марта заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук рассказал, как будет развиваться украинская экономика в 2024 году. Так, в НБУ прогнозируют, что уровень роста ВВП в этом году составит 3,6%.