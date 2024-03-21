После снижения НБУ учетной ставки до 14,5% неделю назад банкиры рассчитывают на появление в ближайший месяц более "гибких" кредитных условий. Чего ожидать потребителям?

На фоне принятия Национальным банком Украины уменьшения учетной ставки с 15% до 14,5% ожидают замедления инфляции и улучшения условий на валютном рынке. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный. Решение регулятора, которое уже вступило в силу и его целесообразность Фокус вместе с экспертами разбирал в материале "Безумное падение или взлет: как на ставки по кредитам и депозитам повлияет последнее решение НБУ".

В частности, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин отметил, что за счет более низкой учетной ставки НБУ будет меньше платить по своим депозитным сертификатам.

За счет более низкой учетной ставки НБУ будет меньше платить по своим депозитным сертификатам

А вот на рынке ОВГЗ и на рынке депозитов пока не ожидается мгновенной реакции. Скорее всего, снижение процентных ставок в финансовой системе будет происходить постепенно и будет сопровождаться еще несколькими снижениями учетной ставки со стороны Нацбанка.

После снижения НБУ учетной ставки до 14,5% неделю назад банкиры рассчитывают на появление в ближайший месяц более "гибких" кредитных условий Фото: Pexels

Будет ли снижение учетной ставки влиять на стоимость кредитов?

Снижение учетной ставки с 15% до 14,5% является хорошим поводом для постепенной либерализации ставок по большинству банковских кредитных продуктов. Однако это не произойдет мгновенно или внезапно. Если экономическая конъюнктура будет благоприятной, то уже к лету стоит ожидать дальнейшую коррекцию действительных ставок, пояснил Фокусу директор департамента розничного бизнеса Глобус банка Дмитрий Замотаев.

Снижение учетной ставки с 15% до 14,5% является хорошим поводом для постепенной либерализации ставок по большинству банковских кредитных продуктов

Однако ощутимое снижение процентов по кредитам возможно при снижении учетной ставки минимум на 1-2 п.п. Это потенциально позволит банкам уменьшить проценты по основным кредитным продуктам в среднем на 2% (это касается главным образом автокредитов, потребительских кредитов, целевых кредитов для малого и среднего бизнеса, ипотеки по совместным программам банков и девелоперов).

"Пока же можно рассчитывать на появление в ближайший месяц более "гибких" кредитных условий (например, как вариант, введение отдельных акционных условий кредитования и т.д.)", — отметил эксперт.

Большинство банков в течение 2-3 недель могут несколько откорректировать условия размещения средств, считают эксперты Фото: НБУ

Рынок депозитов оживится: куда пойдут ставки по вкладам в гривне

Что касается влияния на развитие депозитов, то, по словам Замотаева, на ставки может повлиять уменьшение ставки по 3-месячным депозитным сертификатам НБУ с 19% до 17,5% (которое произошло вместе с уменьшением учетной ставки).

"Замечу, что большинство банков в течение 2-3 недель могут несколько откорректировать условия размещения средств. Напомню, что именно ставка по трехмесячным депсертификатам является основой для формирования депозитных ставок. Максимальные ставки в зависимости от срочности вклада могут составить до 16% годовых, что в условиях минимальной инфляции, которая в годовом измерении не превышает 5%, дадут достаточно приличный доход", — добавил Дмитрий Замотаев.

Важно Нацбанк Украины ожидает получить от партнеров 10 миллиардов долларов в течение двух месяцев

В украинских банках предполагают, что в ближайшие 2-3 недели в сегменте депозитов может произойти существенное оживление: многие из граждан попытаются воспользоваться окном возможностей, разместив средства еще по "старым" ставкам (сейчас максимальный доход в зависимости от срока размещения средств достигает 17% годовых).

В целом ставка очень влияет на стоимость кредитов для заемщиков из PRIME-сегмента (заемщики лучшего качества) и на условия заимствования денег через ОВГЗ Минфином, добавляет экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

"Не думаю, что снижение учетной ставки НБУ на 0,5 п.п. будет ощутимым на этих сегментах. Впрочем, сейчас большинство заемщиков находятся под прессингом процентных ставок, поскольку инфляция сейчас менее 5%, а заемщикам приходится нести на себе процентное бремя от 15% и до космических отметок рынка кредитов наличными на любые цели. Естественно, что среди заемщиков в плохих условиях оказался и Минфин. Сейчас реальная процентная нагрузка при обслуживании долга по ОВГЗ больше чем когда мула ставка НБУ 25%", — пояснил Шапран.

Как ранее сообщал Фокус, уровень внешней поддержки Украины в марте и апреле должен достичь отметки в более чем 10 млрд долларов. Такая финпомощь со стороны партнеров позволит НБУ существенно увеличить объем международных резервов.

Напомним, Европейская комиссия перечислила Украине первый транш макрофинансовой бюджетной помощи в размере 4,5 миллиарда евро из "Украинского фонда", общий объем которого составляет 50 миллиардов евро.