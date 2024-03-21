Назначат ли пенсию по инвалидности, если нет стажа: в Минсоцполитики ответили

По информации Министерства социальной политики, выплаты по инвалидности назначат при условии наличия страхового стажа от 1 до 15 лет.

Украинское правительство продолжает выплачивать гражданам все социальные выплаты, несмотря на полномасштабную войну с Россией и дефицит в государственном бюджете. Поэтому в 2024 году лица с инвалидностью могут получать социальные гарантии, например специальные пенсии. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики.

При каких условиях назначат пенсионные выплаты по инвалидности

Выплаты назначаются, если гражданин получает увечье, не связанное с трудовой деятельностью. Также государство будет поддерживать финансово, если инвалидность была приобретена с детства. Однако, при наличии страхового стажа согласно статье 32 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Следовательно, обязательным условием для назначения таких пенсий по нормам закона, действующего с 1 октября 2011 года, является наличие страхового стажа от 1 до 15 лет — в зависимости от возраста и группы инвалидности.

Требования к стажу для пенсии по инвалидности

Пенсии для людей с І и ІІ группами инвалидности

Эти пенсии с 2016 года назначаются людям с инвалидностью I и II группы, если они имеют страховой стаж от 1 до 10 лет в зависимости от возраста, когда человека признали инвалидом.

Пенсионные выплаты для граждан с ІІІ группой инвалидности

Для назначения пенсии по III группе инвалидности и пенсий в связи с потерей кормильца, а также начиная с 1 января 2016 года для назначения пенсии по II группе инвалидности, на день обращения за пенсией, или в зависимости от возраста, в котором лицо признано инвалидом (или в котором наступила смерть кормильца) — необходимо иметь от 1 года до 14 лет страхового стажа.

Какие минимальные выплаты по инвалидности

Минимальные суммы пенсионных выплат по состоянию на 2024 год являются такими: Правительство определило минимумы, ниже которых выплаты по инвалидности быть не могут.

для I группы — 2 760 гривен;

для II и III групп, если человек не работает — 2 520 гривен;

лицо с инвалидностью II или III группы, работающий — 2 093 гривен.

Как оформить пенсию по инвалидности и соцпомощь

Для этого нужно в общем порядке обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации. При этом с собой нужно взять:

паспорт,

справку о присвоении идентификационного номера,

диплом;

трудовую книжку,

документы на подтверждение установления группы инвалидности.

Для оформления выплаты социальной помощи лицам, которым установлена инвалидность, обращаются в управление социальной защиты населения по месту регистрации и предоставляют аналогичный пакет документов.

Напомним, недавно Фокус объяснял, кто из украинцев может одновременно получить десять пенсионных выплат. Также ООН предоставляет украинским гражданам доплаты к пенсии. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто получит дополнительные деньги в 2024 году.