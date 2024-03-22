В Киеве не будет отключений электроэнергии после утренней атаки 22 марта, — КГГА

По словам зампредседателя городской администрации Николая Поворозника, город будет с электричеством, водой и теплом. Есть информация, которую он озвучить не может, но это не касается отключений.

Несмотря на масштабный обстрел энергосистемы 22 марта в украинской столице не будет отключений электроэнергии. Об этом в эфире "Киев24" заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Пока такой угрозы нет. Я убежден, что город будет с электричеством, водой и теплом. Есть информация, которую я не могу озвучить, но она не касается отключений", — отметил он.

По словам Поворозника, столица даже делится накопленной энергией.

"Не вижу я угроз, с утра провели консультации. Мы, наоборот, даже еще отдаем электроэнергию из города", — уточнил он.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что даже прошедшей зимой атаки на энергосистему Украины не были столь масштабными, как ночью 22 марта.

Сообщается, что поражены десятки магистральных объектов сети, а общий масштаб обстрела беспрецедентен. Во многих регионах ограничили электроснабжение.

В самом тяжелом положении находится Харьков, где оккупанты попытались уничтожить все основные энергетические объекты, которые питают город.

По данным Харьковской ОВА, в городе без электроэнергии оказались около 700 000 потребителей.

Во время атаки 22 марта ранены энергетики

В ходе массированной атаки на теплоэлектростанции ДТЭК пострадали энергетики, их госпитализировали.

"Тяжелая ночь для всей Украины. При обстреле ТЭС ранения получили два энергетика. Они уже в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, что появились новые подробности ракетных ударов по ДнепроГЭС и Запорожью. Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что понадобится полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование. В полиции региона предупредили, что после ракетных ударов движение через плотину Днепровской ГЭС полностью остановят.

Также сообщалось, что последствиями массированного обстрела Украины 22 марта стали жертвы среди гражданского населения и блэкауты в регионах.