Без очередей: с 22 марта Украина меняет правила пересечения границы пассажирскими автобусами (карты)

Временное слотирование в тестовом формате пока будет работать на трех пунктах пропуска на границе с Польшей и Молдовой: "Ягодин — Дорохуск", "Мамалыга — Кривая" и "Могилев-Подольский — Отач".

С пятницы, 22 марта, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры внедрило слотирование международных автобусных перевозок на пограничных пунктах пропуска. Об этом рассказал на форуме "Соединяем людей и города" заместитель министра Сергей Деркач, пишет "Экономическая правда".

По словам чиновника, отныне автобусы могут пересекать границу только в забронированный заранее временной слот, что, по мнению чиновников, существенно уменьшит пребывание в очереди.

"Часто международные рейсы предусматривают прохождение границы ночью, поэтому в наиболее популярные часы суток образуются очереди на проверку таможенников и пограничников. Зато есть часы суток, когда автобусы могут совсем не курсировать", — уточнил Деркач.

Кроме того, по словам чиновника, это поможет перекрыть поток мелких нелегальных перевозчиков, ведь забронировать слот в кабинете перевозчика возможно только при наличии всех необходимых документов и разрешений.

"В случае если перевозчик не успевает забронировать самый удобный для него слот, он имеет два варианта: бронировать другой временной слот и подстраивать свой маршрут в соответствии со временем прохождения границы или ехать на альтернативный пункт пропуска с пока еще живой очередью", — пояснил Деркач.

Слотирование в тестовом формате пока будет работать на трех пунктах пропуска на границе с Польшей и Молдовой: "Ягодин — Дорогуск", "Мамалыга — Кривая" и "Могилев-Подольский — Отач".

Сообщалось, что движение грузовиков в пункте пропуска "Устилуг — Зосин" разблокировано.

Напомним, Фокус писал, что совсем недавно польские протестующие блокировали движение автобусов на границе с Украиной.