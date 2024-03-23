Одна категория пенсионеров получит более 500 гривен надбавки в апреле: что для этого нужно

В апреле произойдет рост минимальной зарплаты, которая составит 8000 гривен вместо 7100. На повышение выплат не следует рассчитывать работающим пенсионерам.

Некоторые украинские пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к ежемесячным выплатам в размере в более 500 гривен. Об этом сообщило издание "На пенсии".

Надбавку к пенсионным выплатам в размере 520 гривен могут получить граждане в возрасте от 65 лет. Однако также пенсионеры должны иметь необходимый стаж — 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Согласно украинскому законодательству, такие пенсионеры не могут получать выплаты ниже 40% минимальной заработной платы. Тогда как с 1 января в Украине выросла минимальная зарплата до 7100 гривен, однако перерасчет выплат для этой категории пенсионеров решили перенести на март. Это нужно сделать для того, чтобы провести его вместе с ежегодной индексацией.

Поэтому с 1 марта минимальные пенсии для 65-летних граждан с необходимым стажем вырастут с 2680 до 2840 гривен.

Издание уточнило, что при первом повышении выплаты выросли на 160 гривен, однако с 1 апреля состоится еще один перерасчет пенсий для этой категории пенсионеров из-за еще одного роста минимальной зарплаты, которая составит 8000 гривен. Поэтому выплаты украинцев не могут быть ниже 3200 гривен.

Однако надбавку не получат 65-летние пенсионеры, которые продолжают работать. Их размер пенсий может измениться только после увольнения.

Напомним, пенсионеры в возрасте от 70 лет смогут получить надбавку к выплатам. Она составит от 300 до 579 гривен.

Ранее сообщали, что граждане, которые получили увечье, не связанное с трудовой деятельностью, могут получить пенсию по инвалидности. Для ее оформления нужно обратиться в ПФУ и предоставить необходимые документы.