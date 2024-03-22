Три категории пенсионеров получат прибавку в почти 600 гривен: кого это касается

Лично не нужно обращаться для оформления доплаты к пенсии, поскольку она будет осуществляться автоматически.

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В Украине прибавку к пенсии могут получить граждане в возрасте от 70 лет. Издание "ТСН.ua" рассказало подробнее об изменениях в размере выплат.

Такие пенсионеры могут получать ежемесячную доплату к пенсии. Ее размер зависит от возраста гражданина. В частности:

пенсионеры от 70 лет получат 300 гривен;

пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет могут рассчитывать на прибавку в 456 гривен;

пенсионеры от 80 лет — 579 гривен.

Пенсионерам не нужно лично обращаться для оформления доплаты, поскольку она осуществляется автоматически.

Однако в некоторых случаях, пенсионеры могут не получить доплату после достижения 70-летнего возраста. Речь идет о случаях, когда общий размер пенсионных выплат составляет более 10 340,35 гривны.

Зато сведения о надбавке к пенсионным выплатам готовятся заранее. В частности, это происходит до начала периода выплаты — между 4 и 25 числом каждого месяца.

Напомним, в апреле вырастут пенсионные выплаты двух категорий украинцев. Речь идет о гражданах, которые достигли 65-летнего возраста и имеют полный стаж работы, и работающих пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в Украине изменят модель расчета пенсионных выплат. В частности, пенсии будут состоять из двух частей — социальной (базовой) и индивидуальной (персональной). В результате первые часть для всех будет одинаковой, а вторая будет зависеть от стажа и зарплаты.