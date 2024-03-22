Три категорії пенсіонерів отримають надбавку в майже 600 гривень: кого це стосується

Особисто не потрібно звертатися для оформлення доплати до пенсії, оскільки вона здійснюватиметься автоматично.

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В Україні надбавку до пенсії можуть отримати громадяни віком від 70 років. Видання "ТСН.ua" розповіло детальніше про зміни в розмірі виплат.

Такі пенсіонери можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії. Її розмір залежить від віку громадянина. Зокрема:

пенсіонери від 70 років отримають 300 гривень;

пенсіонери у віці від 75 до 80 років можуть розраховувати на надбавку в 456 гривень;

пенсіонери від 80 років – 579 гривень.

Пенсіонерам не потрібно особисто звертатися для оформлення доплати, оскільки вона здійснюється автоматично.

Проте в деяких випадках, пенсіонери можуть не отримати доплату після досягнення 70-річного віку. Йдеться про випадки, коли загальний розмір пенсійних виплат становить понад 10 340,35 гривні.

Натомість відомості щодо надбавки до пенсійних виплат готуються заздалегідь. Зокрема, це відбувається до початку періоду виплати — між 4 і 25 числом кожного місяця.

Нагадаємо, у квітні зростуть пенсійні виплати двох категорій українців. Йдеться про громадян, які досягли 65-річного віку та мають повний стаж роботи, та працюючих пенсіонерів.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінять модель розрахунку пенсійних виплат. Зокрема, пенсії складатимуться з двох частин — соціальної (базової) й індивідуальної (персональної). В результаті перші частина для всіх буде однаковою, а друга залежатиме від стажу й зарплати.