В Харькове, Кривом Роге и Одессе вернули графики стабилизационных отключений электроэнергии (фото, видео)

По словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, энергосистема страны работает стабильно, она не потеряла целостность.

На Харьковщине, в Одессе и Кривом Роге внедряют графики аварийных отключений электроэнергии из-за увеличения электропотребления в вечерние пиковые часы. Об этом сообщают службы компании ДТЭК и местные власти.

Харьков и область

В девяти районах Харькова графики почасовых отключений электроэнергии ввели на неделю — с 25 по 31 марта. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Для Харькова:

Шевченковский и Киевский районы — с 9:00 до 15:00;

Слободской, Основянский районы — с 15:00 до 21:00;

Салтовский, Немышлянский, Индустриальный районы — с 21:00 до 03:00;

Холодногорский, Новобаварский районы — с 03:00 до 9:00.

Для области (в пределах территориальных общин):

Мерефянская, Люботинская — с 9:00 до 11:00;

Змиевская, Балаклеевская — с 11:00 до 13:00;

Чугуевская, Изюмская ТГ — с 13:00 до 15:00;

Богодуховская, Дергачевская — с 15:00 до 17:00.

Одесса

В Одессе, где в субботу, 23 марта, смогли запитать свет, вынуждены возвращаться к графикам отключений, сообщили в ДТЭК.

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Из-за увеличения электропотребления в вечерние пиковые часы по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Одессе применяются графики стабилизационных отключений.

Кривой Рог

В Кривом Роге экстренные отключения введены также по распоряжению НЭК "Укрэнерго", о чем сообщил руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Энергетики вводят графики аварийных отключений электроэнергии. Больницы, насосные и другие объекты критической инфраструктуры будут переходить на генераторы. Кроме того, в городе работают 213 Пунктов несокрушимости, в которых все есть", — напомнил Вилкул.

Хмельницкий и область

Сложной остается ситуация в Хмельницкой области. Во избежание аварийного повреждения электросетей возможны режимные ограничения. То есть в зависимости от нагрузки на резервные линии могут происходить отключения. Об этом потребителям сообщило АО "Хмельницкоблэнерго".

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Заявление "Укрэнерго"

В связи с последними событиями, в частности возобновлением вражеских обстрелов энергосистемы Украины, в "Укрэнерго" прокомментировали возможное повторение этих атак. При этом председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил 24 марта в эфире телемарафона "Єдині новини", что в случае, если РФ продолжит атаковать энергообъекты Украины, наши специалисты полностью подготовились к различным сценариям.

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Он призвал украинское население не паниковать и сказал, что энергетики знают, что делать в случае повторения атак на энергетическую инфраструктуру и как все восстановить.

"Просто на это все нужно время, которое зависит конкретно от области и масштабов атаки. Поэтому, друзья, не волнуйтесь по этому поводу. К тому же наши специалисты еще до начала зимы улучшили защиту наших энергообъектов и в этом году это действительно спасло", — подытожил Кудрицкий.

По словам главы "Укрэнерго", рассматривается возможность привлечения аварийной помощи для поддержки энергосистемы, пока энергетики будут проводить восстановительные работы.

"Энергосистема работает стабильно, она не потеряла целостность", — подчеркнул Кудрицкий.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, как долго будут восстанавливать энергосистему. Он заявил, что россияне во время утреннего обстрела 22 марта поразили 20 подстанций и электростанций в Украине.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что массированный обстрел российскими оккупантами энергообъектов Украины утром 22 марта является фактом геноцида украинского народа.