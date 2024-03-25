Количество ракет и дронов, летящих по объектам энергетики Украины в последние дни, просто зашкаливает. 22 марта произошла самая масштабная атака на энергосистему Украины — более 90 ракет и 60 "шахедов". Но на этом враг не остановился: 24 и 25 марта произошли новые обстрелы. К сожалению, прогнозы экспертов неутешительны: враг будет атаковать украинскую энергетику и в дальнейшем.

Специалисты говорят, что ситуация крайне опасна. Во-первых, били по двум частям энергосистемы — генерирующей и распределительной. Во-вторых, было немало попаданий в трансформаторы. Чем грозит такая ситуация потребителям, сколько могут продолжаться ремонты, стоит ли ждать блэкаутов и какие регионы сейчас в зоне риска? В ответах на эти вопросы Фокус разбирался вместе с экспертами.

Точные удары: враг разваливает систему на "острова"

Главная особенность мощных атак со стороны России последних дней заключается в том, что удары были гораздо точнее, соответственно последствия — гораздо хуже, отметил в разговоре с Фокусом директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко."Повреждена крупнейшая ГЭС — Днепровская, а также половина оборудования ДТЭК, а сейчас тепловая и гидроэнергетика — это наши основные балансирующие мощности . На 100 млн евро повреждено оборудование "Укрэнерго". То есть ситуация в энергетике сложилась крайне сложная", — отметил эксперт.

Ранее о поражении ДнепроГЭСа и потере группой ДТЭК 50% генерирующих мощностей рассказал директор компании YASNO Сергей Коваленко. По его словам, атаки россиян с одной стороны разрушают способность системы передавать электроэнергию, а с другой — снижают возможности генерации.

"Тактически они бьют по узлам, разваливают энергосистему на "острова". И когда электроэнергию можно подать, если разбить узел, это нельзя сделать физически. Или наоборот, когда наступит лето, у нас может возникнуть дефицит электроэнергии, мы не сможем произвести электроэнергии столько, сколько мы потребляем", — отметил генеральный директор YASNO.

Повреждена крупнейшая ГЭС Украины — Днепровская Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Отвечая на вопрос, откуда брать балансирующие мощности, если ТЭС вышли из энергосистемы, эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип отметил: в краткосрочном периоде нужно разгружать систему, в долгосрочном — строить новые мощности, новую газовую генерацию.

Риски высоки: ждем графики отключений: ждем графики отключений

Несмотря на все вышесказанное, пока что блэкаутов ждать не стоит, считают эксперты."Сейчас риска тотального блэкаута нет, но вероятность аварийных отключений по регионам — более 50%, — отметил Прокип в комментарии Фокусу, — Погода холодная, пасмурная, солнечной генерации мало, импорт сохраняется на высоком уровне. Если брать за основу сегодняшнюю ситуацию, речь идет о потенциальных отключениях около двух часов в день".

Вероятность аварийных отключений по регионам — более 50%. Речь идет о потенциальных отключениях около двух часов в день

Владимир Омельченко считает, что риски стабилизационных и плановых отключений на этой неделе очень высоки по всей стране, в частности в Киеве. Если удары по энергетическим объектам будут продолжаться, вероятность перехода к стабилизационным графикам поставок практически 100-процентная. А особенно тяжелая ситуация сегодня в Харьковской и Одесской областях.

Особенно тяжелая ситуация сегодня в Харьковской и Одесской областях

Что касается сроков восстановления оборудования, то они очень разные. Что-то можно починить за неделю, а что-то — за год, особенно если речь идет об оборудовании генерации. "Скоро ситуация улучшится за счет серьезного потепления: будет солнце, отключат отопление. Но все равно апрель будет для украинских энергетиков тяжелым, — подытожил Владимир Омельченко. — Поэтому потребителям стоит готовиться к стабилизационным отключениям и по максимуму экономить электричество, особенно в пиковые утренние и вечерние часы".

Апрель будет для украинских энергетиков крайне тяжелым

Андриан Прокип соглашается с коллегой и советует потребителям придерживаться рекомендаций, которые давали в 2022 году: экономить электроэнергию, не включать лишних приборов, по возможности переносить пользование электроприборами с пиковых часов на ночное время. А еще — быть готовыми жить в условиях контролируемых отключений, но к этому на третий год полномасштабной войны большинство украинцев уже подготовились.

Напомним, по мнению экспертов, россияне хотели разделить энергосистему Украины на несколько частей и так спровоцировать блэкаут.

Ранее Фокус писал, какие последствия атаки по энергетике 22 марта и чем опасны удары по ДнепроГЭС.