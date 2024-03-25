Надо экономить: в Украине могут досрочно завершить отопительный сезон

Во время завершения отопительного сезона некоторые граждане могут создать дополнительную нагрузку на энергосистему, поскольку будут "догреваться" электрическими приборами.

Решение о том, когда заканчивать отопительный сезон в регионах Украины будут приниматься на местах в зависимости от температуры за окном. Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказал председатель правления НЭК"Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Когда отопительный сезон заканчивается, люди иногда догреваются электроприборами. И это создает дополнительную нагрузку на энергосистему. В тех регионах, которые сильно пострадали от российских атак, где есть повреждения энергетической инфраструктуры, есть повреждения электростанций, там, конечно, эти решения будут, я думаю, приниматься отдельно. Мы находимся в коммуникации с местными властями, для того, чтобы прекращение отопительного сезона не создало негативных последствий для пострадавшей энергосистемы того или иного региона", — подчеркнул Кудрицкий.

Он добавил, что ВС РФ атаковали отдельные энергетические объекты в Одессе, Хмельницком, Харькове и Кривом Роге. В этих городах призвали жителей уменьшить потребление электричества.

"Одесса, Хмельницкий, Кривой Рог — это те регионы, где необходимо экономно относиться к потреблению электроэнергии. Там возможны при достижении максимума потребления определенные ограничения энергоснабжения для сбалансирования этих узлов. Нам нужно будет несколько дней для ликвидации последствий российских атак, чтобы включить то оборудование, которое было повреждено во время атак и, соответственно, обеспечить надежность потребления в этих регионах", — рассказал Владимир Кудрицкий.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, когда вернут свет в Харьков. По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго", это предварительно могут сделать не ранее чем через неделю.

Напомним, что в ночь на 22 марта ВС РФ атаковали территорию Украины с помощью БпЛА и ракет различных типов. Взрывы прогремели в ряде регионов Украины, есть попадания и пострадавшие. В общем целились в энергетическую инфраструктуру.