"Надо больше времени": в "Укрэнерго" сообщили, когда будет свет в Харькове, Одессе и Кривом Роге

Худшая ситуация сложилась в Харькове и Одессе из-за постоянных ударов ВС РФ и разрушения объектов магистрального уровня. Есть также проблемы со светом в Кривом Роге.

В Украине еще не смогли полностью восстановить электроснабжение в населенных пунктах, которые подверглись масштабной атаке РФ на энергетические объекты. Об этом "УП" рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам в некоторых регионах существуют проблемы после серии атак.

"Сегодня ночью враг атаковал две южные области — Одесскую и Николаевскую. Из-за этого ситуация в Одессе ухудшилась. Мы планируем в ближайшее время устранить тот дефицит электричества, который есть в городе, чтобы горожане имели доступ к электричеству. У нас сохраняются также проблемы по Кривому Рогу. Мы планируем в течение 2-3 дней ситуацию выровнять. И все потребители будут со светом", — сказал глава "Укрэнерго".

Владимир Кудрицкий отметил, что сейчас важно, чтобы не только бытовые потребители были со светом, но и могла работать промышленность.

По его словам, худшей остается ситуация в Харькове, где РФ баллистикой пыталась уничтожить все объекты магистрального уровня, которые есть в городе. Повреждения получили несколько подстанций, которые передают электричество в город и местные электростанции.

"Там надо больше времени на восстановление. Трудно давать точный прогноз. Думаю в конце этой, в начале следующей недели мы сможем еще улучшить ситуации. Для меня то, что в Харькове запустили метро, является показателем, что город возвращается к нормальной жизни. 80% потребителей уже со светом. Это тоже неплохой показатель, учитывая масштабы повреждений", — сказал Кудрицкий.

Напомним, что во время масштабной ракетной атаки 22 марта россияне наносили удары по тепловым и гидроэлектростанциям, а также обстреливали магистральные подстанции. Однако попытка оккупантов оставить без света всю страну успехом не увенчалась — масштабного блэкаута не произошло.

Также министр энергетики Герман Галущенко заявил, что атака ВС РФ по энергетике повлекла масштабный сбой в работе энергосистемы Украины.