Сегодня масштабы разрушений на Днепровской ГЭС не называют даже специалисты. Однако из официальных заявлений известно, что ДнепроГЭС выведена из строя на довольно длительное время. Эксперты рассказали Фокусу о последствиях повреждения важной для страны гидроэлектростанции.

В результате российского ракетного удара по Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье 22 марта 2024 года энергосистема Украины потеряла более тысячи мегаватт мощности. Сейчас спасательные службы разбирают завалы одного из машинных залов (машзал) станции. В Укргидроэнерго отмечают, что на восстановление ДнепроГЭС нужны годы. Об этом недавно сказал генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. По его словам, сейчас продолжается разбор завалов, осложненный тем, что в результате обстрела перекрытия и стены с большими балками на высоте 30 метров наклонились на машзал станции. Поэтому пока невозможно определить четкие сроки восстановления. Он считает, что ДнепроГЭС выведена из строя "на долгое время". Фокус опросил экспертов относительно будущего самой мощной гидроэлектростанции.

Сегодня масштабы разрушений на Днепровской ГЭС не называют даже специалисты Фото: top.today.ua

Сколько потеряла Украина из-за повреждения самой мощной ГЭС на Днепре

Пока нет данных Минэнерго относительно доли гидроэлектростанций в общем объеме генерации, но до войны по итогам 2021 года доля АЭС в структуре производства электроэнергии составляла 55,1%, ТЭС, ТЭЦ и КУ — 29,3%, ГЭС и ГАЭС — 6,7%, альтернативных источников — 8%.

Установленная мощность станции ДнепроГЭС на январь 2022 года составляла 1578,6 МВт. Днепровская ГЭС — это две электростанции: Днепровская ГЭС-1 и Днепровская ГЭС-2, которые образуют единый комплекс гидротехнических сооружений, расположенных под одной плотиной

Установленная мощность станции ДнепроГЭС на январь 2022 года составляла 1578,6 МВт. Днепровская ГЭС — это две электростанции: Днепровская ГЭС-1 и Днепровская ГЭС-2, которые образуют единый комплекс гидротехнических сооружений, расположенных под одной плотиной.

Как подчеркнул генеральный директор Укргидроэнерго, до попадания российских ракет Днепровская ГЭС была самой мощной станцией в Каскаде на реке Днепр, поэтому после удара энергосистема Украины потеряла более тысячи мегаватт.

Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович в комментарии Фокусу предположил, что повреждение объектов ДнепроГЭС и потеря регулирующих мощностей как в гидрогенерации, так и в тепловой генерации будет ощутимой.

Установленная мощность станции ДнепроГЭС в 2022 году составила 1578,6 МВт Фото: УНИАН

"Если говорить в масштабе всей энергосистемы, может казаться, что это не так и много, с учетом того, что в течение года гидрогенерация обеспечивает около 10% объема производства электроэнергии, но опять же это регулирующие мощности, когда необходимо гибко реагировать на спрос в энергосистеме и особую важность регулирующие мощности имеют во время половодья. Однозначно сказать, что это ни на что не повлияет, я не могу. Конечно, потеря регулирующих мощностей в гидрогенерации, и в тепловой генерации будет ощутимой, потому что мы будем вынуждены тогда полагаться на коммерческий импорт, который сейчас происходит, или на аварийную помощь. Электроэнергия будет поступать из соседних стран, но по значительно более высокой цене. Поэтому эти мощности достаточно важны. Тем более, что летом у нас будут происходить на энергообъектах ремонтные кампании, поэтому важно иметь такие мощности в систем", — сказал он.

Так ДнепроГЭС выглядела в сентябре 1931 года — на четвертый год строительства, первый агрегат запустили в 1932 году Фото: УНИАН

Последствия будут ощутимыми: когда отремонтируют ДнепроГЭС и будет ли станция работать следующей зимой

Если анализировать предварительную оценку повреждений от "Укргидроэнерго", сроки восстановления ДнепроГЭС составляют от 18 до 24 месяцев.

Повреждения ГЭС-2 в результате ракетных ударов были названы катастрофическими, то есть эта часть ДнепроГЭСа точно не будет доступна в ближайшие месяцы

"Это если говорить об изготовлении и установке того оборудования, которое пострадало. Но это только предварительные оценки, потому что на объекте до сих пор продолжается разбор завалов для того, чтобы полностью оценить все потери. Можем руководствоваться предварительными заявлениями того же "Укргидроэнерго", можно сказать, что повреждения ГЭС-2 в результате ракетных ударов были названы катастрофическими, то есть эта часть ДнепроГЭСа точно не будет доступна в ближайшие месяцы. Что касается ГЭС-1, то пока нет данных о масштабе повреждений по понятным причинам, зачем помогать врагу и управлять его ударами. Поэтому пока что здесь сохраняется определенная неопределенность", — сказал Ницович.

Аналитик Dragon Capital Денис Саква добавил, что из-за прилета ракеты в машинный зал (машзал) ДнепроГЭСа было выведено из строя большое количество как турбин, так и генераторов, и такой ремонт потребует длительного времени.

"Повреждения выглядят очень серьезными. Все это оборудование очень долго ремонтировать. И то специализированное оборудование, у меня есть большие подозрения, что большая часть мощностей, которые есть на ДнепроГЭСе, будет готова к следующему отопительному сезону. Это, конечно, очень ухудшает стабильность энергоснабжения в Украине, ведь ДнепроГЭС — это самая большая гидроэлектростанция. Например, мощность Каховской ГЭС, которую взорвали россияне, была 335 МВт, а ДнепроГЭС — почти 1600. Это совсем другой масштаб", — рассказал Денис Саква в комментарии Фокусу.