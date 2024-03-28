В Кабмине рассказали, будут ли повышать тарифы на свет после массированных ударов РФ

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, на данный момент не была проведена полная оценка ущерба после ракетных атак на энергетическую инфраструктуру, поэтому правительство не может назвать окончательную сумму, которая необходима для восстановления объектов.

На текущий момент Министерство энергетики Украины не планирует повышать стоимость электроэнергии для граждан. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что в 2023 году рост тарифов на свет был вызван постоянными атаками оккупантов на энергетическую инфраструктуру.

"Без этого решения мы бы не восстановили нашу энергетику и не прошли бы зиму так, как мы ее прошли, — спокойно, стабильно и без отключений", — заявил Галущенко.

По его словам, в настоящее время говорить о повышении рано.

Глава Минэнерго также отметил, что на данный момент неизвестны масштабы повреждений. По его словам, из-за отсутствия полной оценки ущерба, а также неопределенности в необходимых финансовых ресурсах для восстановления, на данный момент отсутствуют какие-либо проекты или предварительные работы по изменению тарифов.

Напомним, что, согласно сообщению в группе UA War Infographics от 28 марта, за последние два дня российские военные запустили 208 ракет и беспилотных аппаратов по объектам энергетики в Украине.

Следует отметить, что 22 марта Вооруженные Силы Российской Федерации провели комбинированный ракетный удар по Украине, применив 151 средство воздушного нападения. Системы ПВО сбили 55 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 35 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 и 2 управляемые авиаракеты Х-59. Цели атаки включали в себя украинские объекты энергетики. По словам представителей украинского Кабинета министров, это была наиболее масштабная атака за последние несколько месяцев.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также пояснил, сколько времени потребуется на восстановление энергосистемы. Он отметил, что в ходе утреннего обстрела 22 марта российские военные повредили 20 подстанций и электростанций на территории Украины.