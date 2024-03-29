С 22 марта Россия целенаправленно атакует ракетами и дронами объекты украинской энергетики в разных областях, в результате чего серьёзные повреждения получили тепловые электростанции, гидроэлектростанции, а также электрические сети. Фокус поговорил с экспертами, чтобы узнать о масштабах разрушений, ожидаемом периоде восстановления станций, а также, прогнозируются ли массовые аварийные отключения потребителей.

Российские ракеты серьезно повредили украинские тепловые и гидроэлектростанции. Сегодня 29 марта, по информации НЭК "Укрэнерго", действуют ограничения электроснабжения на Криворожье и Харьковщине, а также в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Вечером диспетчерский центр "Укрэнерго" был вынужден применить графики аварийных отключений на период вечернего максимума потребления также в Сумской, Полтавской и Донецкой областях. "В результате ночной массированной атаки пострадали тепловые и гидроэлектростанции. На объектах продолжается осмотр повреждений, при необходимости работает ГСЧС. Одновременно были повреждены высоковольтные линии электропередачи 330 кВ "Укрэнерго", начаты аварийно-восстановительные работы. На электростанциях, которые были повреждены во время атаки 22 марта, продолжается разбор завалов, восстановление повреждений", — сообщили в Укрэнерго.

Готовились тщательно: как Россия планировала уничтожение украинской энергетики

За неделю с 22 по 29 марта Россия осуществила десятки атак на электростанции Украины, сконцентрировавшись на ударах по маневренным мощностям, то есть, по тепловой и гидроэнергетике. В результате атаки 22 марта получила впечатляющие повреждения крупнейшая гидроэлектростанция Украины ДнепроГЭС, также разрушения в результате ракетных атак получили Ладыжинская и Бурштынская теплоэлектростанции компании ДТЭК. "Очень много разрушений в энергетике, прежде всего, пострадала генерация. Мы потеряли 50% установленной мощности. Пострадали две наши станции: "Бурштынская" и "Ладыжинская". У нас пострадали все блоки на Бурштынской ТЭС и все — на Ладыжинской ТЭС. Энергоблоки в разной степени разрушения: от полной до более 50%", — сообщил в интервью изданию "Экономическая правда" исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Россия давно готовилась нанести серьезные удары по электростанциям Фото: The New York Times

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что россияне давно планировали масштабную атаку именно по электростанциям в Украине. По его мнению, атака 22-го марта была крупнейшей за всю войну. "Они реализуют определенный план, который явно был разработан за долгое время. Разработанный очень старательно, детально, с разведкой, с пониманием, где строится защита, какие объекты, с планированием ударов по объектам. Я думаю, что это следствие того, что во время атак в ноябре и декабре довольно быстро московские террористы выяснили, что это не дает результатов. Высоковольтные сети были довольно надежно защищены и физической защитой, которую успели построить и продолжали строить, а также ПВО. То есть, никакого блэкаута не произошло, и тогда была изменена тактика, была проведена очень большая подготовительная работа представителями кремлевского режима, собрана огромная информация и были спланированы атаки, которые имели целью первой волной разбить украинскую энергосистему на несколько частей и пытаться вызвать каскадную аварию из-за отделения генерации и потребления", — рассказал Фокусу Александр Харченко.

Осенние атаки не привели к блэкаутам, и россияне изменили тактику — начали атаковать массово и прицельно именно генерацию Фото: ДСНС України

Эксперт отметил: атаки россиян на энергетику в последнее время существенно изменились. "Атаки стали другими. Они направляют на каждый объект, который атакуется, большое количество ракет и дронов. И даже при наличии ПВО просто пробивают эту защиту. Даже если часть (ракет и дронов) сбивается, то большая часть Украины до сих пор без надлежащего прикрытия", — констатирует эксперт.

Были спланированы атаки, которые имели целью разбить украинскую энергосистему на несколько частей и пытаться вызвать каскадную аварию из-за отделения генерации и потребления

По мнению Александра Харченко, Россия решила бить по электростанциям — именно маневренным мощностям — из-за того, что больше им нечего атаковать. "Потому что они больше ничего не могут атаковать. У нас базовая генерация — это атом, но они еще не настолько сумасшедшие, чтобы атаковать атомные электростанции ракетами. Давайте поблагодарим за это Бога", — говорит эксперт.

Между тем, по мнению Юрия Корольчука, эксперта Института энергетических стратегий, удары по энергетике являются частью стратегического военного плана РФ. "Это попытка подвести Украину к тому, чтобы мы самостоятельно приняли решение, что пора заканчивать эту войну, остановиться и согласиться на переговоры", — отметил он.

Без маневренных мощностей: чем грозит разрушение тепловых и гидроэлектростанций

Повреждение тепловых и гидроэлектростанций — это уменьшение объема выработки электрической энергии в Украине в то время, когда ее и так было до этих атак не всегда достаточно, и Украине часто приходилось обращаться в ЕС за аварийной помощью. Эксперты пока не могут сказать, сколько точно мощности потеряно из-за ракетных обстрелов, однако в разных оценках речь идет о не менее, чем 3 ГВт мощности энергосистемы. Между тем, по мнению Александра Харченко, за неделю в результате нападений на станции украинская система потеряла 10-12% от того объема производства электроэнергии, который был в системе до 22 марта.

Однако кроме проблемы дефицита электрической энергии, вызванного масштабными атаками ВС РФ, есть еще одна: отсутствие достаточных маневренных мощностей повышает потребность снижать объем производства электроэнергии атомными электростанциями — главной генерацией Украины. То есть, ведет страну к масштабным отключениям, ведь дефицит маневренных мощностей способен вести к глобальному дефициту производства электроэнергии.

Главные отключения должны начаться на пике потребления, который прогнозируется в июне-августе 2024 года

То есть, теоретизирует Юрий Корольчук, возможный план россиян заключался в уничтожении определенного количества маневренных мощностей, чтобы это привело к невозможности балансировать и, как следствие, к решению самой Украины начать снижать объем производства на АЭС. По мнению Юрия Корольчука, маловероятно, что цель России — просто взять и уничтожить энергосистему."Скорее можно говорить о цели довести ситуацию в энергосистеме до такой "точки", когда остатки объектов производства электроэнергии, генерации (АЭС) будут самостоятельно отключаться или войдут в режим периодического отключения от энергосистемы", — говорит Корольчук. Для потребителей такой довольно апокалиптический сценарий означает масштабные и долговременные отключения поставок электроэнергии, причем, во всех регионах Украины.

Вывод в ремонт 2 энергоблока Хмельницкой АЭС — еще одна проблема для энергосистемы, говорит Александр Харченко Фото: УНИАН

Уже очевидно, что разрушение тепловых и гидроэлектростанций сказывается на поставке электроэнергии, ведь, например, только 29 марта графики отключений были введены для потребителей семи областей. Конечно, энергетики будут пытаться восстановить разрушенное, хотя для восстановления некоторых блоков электростанций понадобится не менее 6-12 месяцев, а в некоторых случаях речь идет и о более длительных работах. Однако самые масштабные отключения эксперты прогнозируют не раньше конца мая — начала июня.

Ситуация в энергосистеме критическая, и многим украинцам придется ощутить последствия мартовских ракетных ударов в виде временного отключения света

"Середина июля и август — это первый пик. Потом следующая зима. Предсказать сейчас, какой она будет, я не готов. Но я понимаю, что зиму, которую мы прошли, мы прошли по лезвию ножа, балансируя аварийной помощью из Европы, если бы ее не было, были бы ограничения. Сейчас, после того, как выбили те мощности, которые выбили, я уверен, что в пиковые часы нам придется ввести ограничения. Я думаю, что это будет равномерно по стране. Будут какие-то ограничения на один-два часа, будут переносы работы индустриальных предприятий на ночь. Там довольно большой комплекс действий можно осуществить для того, чтобы графики потребления смягчить", — говорит Александр Харченко.

Спасти энергетику: какие меры важно реализовать для обеспечения украинцев электроэнергией

Теперь, когда Украина оказалась слишком близко к блэкауту, эксперты указывают на ряд действий, которые будет необходимо реализовать для сохранения тех мощностей, которые есть, и для обеспечения электроэнергией потребителей в тех регионах, где сложилась наиболее критическая ситуация (в частности, в Харькове).

Прежде всего, речь идет об импорте электроэнергии из стран ЕС. Ведь поскольку Украина синхронизировала свою энергосистему с европейской сетью ENTSO-E, то сейчас страна может надеяться на помощь от ЕС. "Импорт очень важен, мы можем получать 2 ГВт от стран Евросоюза", — говорит Харченко. А по словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, присоединение к сети ENTSO-E позволяет Украине рассчитывать на помощь Европы при дефиците электроэнергии. Между тем, в течение 28 марта из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы в Украину импортировали объем 11 596 МВТ*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 520 МВт, сообщили в Укрэнерго.

Без усиления противовоздушной обороны бесполезно надеяться, что удастся сохранить важные объекты энергетической системы Украины

Важно, чтобы работы по восстановлению разрушений начались как можно скорее. По оптимистическому сценарию, 50% разрушенного в энергетике за 22-29 марта возможно восстановить до начала следующего отопительного сезона, считает Юрий Корольчук. Однако, к сожалению, никто не может гарантировать, что следующие атаки не повредят другие объекты — другие электростанции. Именно поэтому, как сегодня сказал президент Владимир Зеленский, на первый план вышла потребность в ПВО. "Из-за интенсивности российских обстрелов необходимо быстрее пополнять запасы. Поручил усилить работу с партнерами. Рассчитываем на их быструю реакцию", — сказал Зеленский.

Энергетики будут пытаться восстановить все, что только возможно восстановить, к тому же, будет помогать Евросоюз, говорят эксперты Фото: unsplash.com

Александр Харченко видит выход из ситуации созданного российскими атаками дефицита электроэнергии в быстром обеспечении населенных пунктов газопоршневыми генерационными установками. "Я не знаю, где взять деньги, я не знаю, кто способен это организовать, но нам надо привлечь столько газовой генерации, столько мы можем привлечь. И надо особое внимание на регионы Одессы и Харькова, и надо выработку какого-то технического решения, как заживлять их. У меня впечатление, что наиболее эффективный вариант — это натянуть туда 3-5 МВт газопоршневых двигателей и таким образом помогать им прикрыть и поставки тепла, и поставки электричества", — говорит Александр Харченко. И добавляет: существенной помощью для энергосистемы будет и возвращение в работу второго энергоблока Хмельницкой АЭС, который вышел в ремонт. "Это хоть и не маневренные, но нужные нам 1 ГВт мощности", — отметил эксперт.