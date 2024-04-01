Две категории украинцев получат прибавку к пенсии с 1 апреля: как вырастут выплаты

В апреле состоится автоматический перерасчет пенсий, в результате гражданам не нужно дополнительного обращаться в Пенсионный фонд.

С 1 апреля в Украине автоматически пересчитают выплаты некоторым пенсионерам. Речь идет о работающих пенсионерах и гражданах от 65 лет с полным стажем. Фокус рассказывает подробнее о повышении.

Рост выплат работающих пенсионеров

Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", постановлению Кабмина №185 и постановлению правления ПФУ №10-1, пенсионерам, которые после назначения или предыдущего перерасчета выплат продолжили работать и приобрели два года стажа или меньше, но после предыдущего перерасчета прошло два года, автоматически пересчитают пенсию.

В ПФУ рассказали, что перерасчет произойдет с учетом страхового стажа. В ПФУ отметили, что пенсия будет исчисляться с того заработка, с учетом которого исчислена пенсия при ее назначении или перерасчете, или с учетом заработка, который человек получил уже после назначения пенсии или предыдущего перерасчета.

Тогда как не будет меняться показатель среднего дохода, который учитывался при назначении или предыдущем перерасчете пенсии.

Перерасчет проведут после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения по уплате единого взноса за I квартал 2024 года, срок подачи отчетов — до 10 мая. В результате увеличенную пенсию граждане получат ориентировочно в июне.

Рост пенсии для 65-летних граждан

В ПФУ добавили, что работающим пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, перерасчет проведут в случае достижения пенсионного возраста.

Кроме этого, с 1 апреля вырастет минимальная пенсия для 65-летних граждан, которые имеют полный стаж — 30 лет для женщин и 35 для мужчин. Их минимальная пенсия должна составлять 40% от минимальной зарплаты, которая выросла до 8 тысяч гривен. В результате такие пенсионеры будут получать не менее 3200 гривен.

Напомним, после индексации пенсий в марте не у всех граждан выросли пенсии до того уровня, который ожидался. В Пенсионном фонде объяснили, почему так произошло.

Ранее в ПФУ рассказали, что украинцы могут рассчитать размер будущей пенсии и возраст выхода на заслуженный отдых. Это можно сделать через "пенсионный калькулятор".