Оригинальное блюдо. Рецепт шпината с беконом и соусом бешамель
Это вкусное и полезное блюдо подойдет для обеда или ужина.
Из шпината можно приготовить вкусную начинку для пирога, добавить его к рису, или котлетам. Также можно приготовить отличное блюдо на ужин, дополнив шпинат беконом и соусом бешамель, который добавить сливочного вкуса.
Это блюдо, как пишет Фокус, несложно приготовить, и оно порадует вас и ваших близких.
Шпинат с беконом и соусом бешамель
Ингредиенты:
- 400 г свежего шпината;
- 3–4 полоски бекона;
- одна луковица;
- один зубчик чеснока;
- две столовые ложки сливочного масла;
- две столовые ложки муки;
- 240 мл молока;
- щепотка мускатного ореха;
- соль, молотый черный перец — по вкусу.
Опустите шпинат в кипяток примерно на 1 минуту. Откиньте на дуршлаг и сполосните под холодной водой, чтобы остановить процесс варки. Отожмите лишнюю жидкость и порубите шпинат ножом.
Нарежьте бекон и лук небольшими кусочками и измельчите чеснок. Выложите бекон на разогретую сковороду и обжаривайте, пока не появится жир. Добавьте лук и чеснок и пассеруйте до мягкости.
В небольшой кастрюльке растопите сливочное масло. Всыпьте муку и готовьте, помешивая, пару минут. Постепенно влейте молоко и готовьте соус, постоянно помешивая, пока он не загустеет.
Выложите в соус шпинат, бекон, лук и чеснок. Приправьте мускатным орехом, солью и перцем и перемешайте. Доведите до кипения и снимите с огня.
Подавайте блюдо горячим или теплым, по желанию его можно дополнить свежей зеленью.
А к такому вкусному ужину можно приготовить вкусный диетический десерт: груши, запеченные с орехами и овсянкой.