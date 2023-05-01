Кабачковый киш: никакой корки и море вкуса

Весной если и делать выпечку, то только в сочетании с полезными ингредиентами, например, кабачками.

Всем своим читательницам Фокус предлагает необычный рецепт кабачкового киша без корки, который очень прост в приготовлении. Киш — это французское блюдо, которое состоит из яичной смеси с различными начинками, выпекаемой в тесте. Кабачки добавляют кишу сочности и полезных веществ, а сыры придают аромат и пикантность. Этот киш можно подавать на завтрак, обед или ужин, а также на пикник или вечеринку. Он хорошо сочетается с зеленым салатом или свежими овощами.

Кабачковый киш

Ингредиенты:

450 гр нарезанных кабачков;

Около 75 гр нарезанного лука;

1/2 стакана натертого сыра (чеддер, моцарелла или на свой вкус);

1/2 стакана натертого пармезана (около 50 грамм);

1 стакан муки и пакетик разрыхлителя;

4 больших яйца;

1 чайная ложка соли;

1/2 чайной ложки перца;

1 чайная ложка чесночного порошка;

1/2 стакана растительного масла;

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом форму для пирога.

В большой миске смешайте муку, разрыхлитель, кабачок, масло, яйца, лук, пармезан, сыр, соль, перец и чесночный порошок. Перемешайте вручную. Не взбивайте.

Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте в духовке около 40 минут или до золотистого цвета.

Выньте киш из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей. Вот и все. Ваш кабачковый киш без корки готов!

Кстати, он отлично будет сочетаться с нежным салатом из макарон, овощей и лимона.