Быстрые хот-доги для всей семьи: простой рецепт без лишних хлопот

Начинку для хот-дога можно выбирать по своему усмотрению.

Хот-доги, запеченные в духовке на протяжении нескольких минут, станут настоящим сюрпризом для домочадцев, которые заглядывают на кухню в поисках перекуса. Такое блюдо на ужин особенно обрадует детей, уговорить которых поесть иногда бывает довольно сложно. Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристина, и в его приготовлении нет совершенно ничего сложного. Сделать его может даже ребенок, но под чутким руководством старших.

Быстрые хот-доги на ужин

Ингредиенты:

булочки для хот-догов;

сосиски;

майонез;

кетчуп;

горчица;

корнишоны;

морковь по-корейски;

сыр твердый.

Способ приготовления:

Каждую булочку для хот-дога разрезать вдоль, внутрь добавить любой соус. Это может быть кетчуп, майонез, горчица или что-то по вкусу. Далее туда же добавить огурци, порезанные мелко, сосиску и морковь по-корейски.

Сложить хот-доги в форму или на противень, посыпать сверху сыром и отправить в духовку, разогретую до 200-220 градусов на 5-7 минут.

Достав из духовки, горячие хот-доги сразу же подавать на стол.

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