Быстрые хот-доги для всей семьи: простой рецепт без лишних хлопот
Начинку для хот-дога можно выбирать по своему усмотрению.
Хот-доги, запеченные в духовке на протяжении нескольких минут, станут настоящим сюрпризом для домочадцев, которые заглядывают на кухню в поисках перекуса. Такое блюдо на ужин особенно обрадует детей, уговорить которых поесть иногда бывает довольно сложно. Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристина, и в его приготовлении нет совершенно ничего сложного. Сделать его может даже ребенок, но под чутким руководством старших.
Быстрые хот-доги на ужин
Ингредиенты:
- булочки для хот-догов;
- сосиски;
- майонез;
- кетчуп;
- горчица;
- корнишоны;
- морковь по-корейски;
- сыр твердый.
Способ приготовления:
Каждую булочку для хот-дога разрезать вдоль, внутрь добавить любой соус. Это может быть кетчуп, майонез, горчица или что-то по вкусу. Далее туда же добавить огурци, порезанные мелко, сосиску и морковь по-корейски.
Сложить хот-доги в форму или на противень, посыпать сверху сыром и отправить в духовку, разогретую до 200-220 градусов на 5-7 минут.
Достав из духовки, горячие хот-доги сразу же подавать на стол.
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